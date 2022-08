Esposa del ‘Coyote’ Rivera descarta reconciliación con el futbolista: “Ya no”

Lorena Cárdenas se presentó en “En boca de todos” para contar su verdad frente al ampay emitido este 1 de agosto en el programa de Magaly Medina. En este video se puede ver a Julio Rivera Gonzales, el ‘Coyote’, en medio de actitudes cariñosas con otra mujer. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los conductores cuando la esposa del deportista negó alguna posibilidad de retomar la relación con él.

Se pensaba que el ‘Coyote’ Rivera y Lorena Cárdenas mantenían una sólida relación hace varios años; sin embargo, durante la entrevista que tuvo en “En boca de todos”, la joven contó que ellos ya habían terminado su romance hace un tiempo y que esto lo sabía Doña ‘Peta’.

¿Qué contó Lorena Cárdenas sobre el ‘Coyote’ Rivera?

Este 2 de agosto, Lorena Cárdenas se presentó en el mencionado programa con una actitud calmada y no dudó en contestar todas las preguntas que los conductores de espectáculos le hacían. Una de ellas fue si retomaría el romance con su expareja.

“Les pido que tengan discreción en lo que dicen, cuidado, porque nosotros tenemos hijos y ellos son menores y hay que protegerlos”, puntualizó y Tula cuestionó: “¿Hay alguna posibilidad de que tu matrimonio se pueda componer, o hay un rotundo no?”. Finalmente, Lorena respondió que “ya no”.

Lorena Cárdenas no considera que este sea un ampay

Por otro lado, la esposa de Julio Rivera expresó que ambos mantienen una buena relación a pesar de haber culminado su relación hace tiempo. Por ello, no considera que el video de Magaly Medina sea un ampay.

“Yo ya había conversado con Julio. No se trata de pelear ni de discutir. Las cosas ya están hechas. Simplemente, hay que salir adelante. Las cosas se hablan con prudencia. Jamás me van a escuchar a mí hablando cosas negativas sobre el padre de mis hijas porque Julio es una persona A1. Tuvo errores como cualquiera y no considero que este sea un ampay porque Julio y yo ya nos habíamos separado”, aclaró.