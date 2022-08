El pasado poco conocido de Bianca Belén, la hija de Walther Lozada y la intérprete de “Debo ser una idiota”

Tras la muerte del productor musical Walther Lozada Floriano, el último 25 de julio, la orquesta Armonía 10 dio a conocer que el piurano dejó como herederos musicales a su sobrino Leandro Lozada y a su nieto Mathias Lozada, quienes aseguraron que continuarán con el legado del fallecido empresario. Pero lo que pocos saben es que su hija, Bianca Belén Lozada Silupú, ya había debutado como cantante.

A través de las redes sociales como TikTok, algunos usuarios volvieron a compartir extractos de videos de Bianca Belén Lozada, quien fue la cantante del proyecto musical que lanzó Walther Lozada en el año 2004, en paralelo a Armonía 10, para segmentos jóvenes.

La cantante de la orquesta denominada Bianca Belén y la banda dorada tuvo mucha pegada en la costa norte en esa época. La canción “Debo ser una idiota” caló en el gusto popular y fue solicitada en las radios locales.

Walther Lozada quiso que la orquesta de su hija tuviera un éxito rotundo, a tal punto que le produjo un disco completo con 10 temas , entre ellos, “Debo ser una idiota”, “Qué pena”, “Historia de verano”, “Mix Selene”, entre otros. Además, los músicos y director musical de la agrupación de Bianca fueron seleccionados de Armonía 10.

¿Qué fue de Bianca Belén?

La hija de Walther Lozada no logró consolidar su carrera como cantante. Del 2010 al 2014, se dedicó a estudiar y cursó una carrera empresarial en la Universidad de Piura. Luego formó una familia, pero nunca se desentendió de la orquesta familiar y, antes de la pandemia, logró realizar un paseo por Europa.

Fue Bianca Belén quien, tras la muerte de Walther Lozada, se acercó a la prensa local para dar detalles del deceso del hacedor de éxitos de Armonía 10 y reveló de qué murió su padre.

“Lastimosamente, la cirrosis hepática nos ganó la batalla. Estábamos en la espera de un trasplante de hígado y justo, cuando estaba ya en la puesta del trasplante, una infección acabó con todas nuestras ilusiones”, reveló angustiada para La República.

No dejó de cantar

Aunque había dejado los escenarios, Bianca Belén no desaprovechaba una oportunidad para cantarle a su padre. Días después de su muerte, la joven publicó un video en el que, meses antes, le canta “Cuando llegue la hora”, famoso tema de Eva Ayllón.

“El año pasado, cuando ya la enfermedad estaba avanzando, celebramos la tan ansiada chocolatada con los chicos de la radio. Esa noche te prometía que lucharíamos juntos contra esta enfermedad. Así fue. Los días pasan y es más difícil aceptar. Pero también sé que nos quieres fuertes y así será”, escribió Bianca en Facebook.

“Debo ser una idiota” no pasa de moda

Tal y como ha pasado con la canción “La duda” de Armonía 10, el tema “Debo ser una idiota” volvió a generar repercusiones en TikTok. Videos de Bianca Belén interpretando dicho tema no faltan en YouTube, así como tampoco los comentarios en los que le pidan que regrese a la música. “Vuelve a los escenarios, Bianca Belén” y “Me trae muchos recuerdos de mi adolescencia, qué bellas canciones de Bianca, sería bueno que regrese a los escenarios”; escribieron algunos cibernautas.

Usuarios piden que Bianca Belén regrese a la música. Captura: Youtube

En tanto, otros elogian la voz de Lozada Silupú y hasta piden que Armonía 10 vuelva a grabar el disco de Bianca. “Por qué no reactualizan el disco con Armonia 10, ella como invitada, sería un golazo. Su disco tenía buenos temas, fácil con unos arreglos quedaría mucho mejor (...) si bien su hija ya no canta, no caería mal un disco para el recuerdo”, “No me canso de escuchar a Bianca Belén (este) 2021″, “Hermosa voz, 2021 y sigo escuchando sus temas”, “2021 y sigo escuchando su música. Canta hermoso. Hemos crecido escuchando esa música, por lo tanto, nos trae hermosos recuerdos” y “Qué lindo que canta esta hermosa mujer, Bianca Belén”; expresan otros usuarios.