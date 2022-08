El libro de Zully Pinchi también se vendió en la Feria Internacional del Libro y, durante la presencia de la exaspirante al congreso en el evento, las cámaras de “Amor y fuego” fueron a conversar con ella para conocer más detalles sobre la publicación del libro “Pionono de vitrina”.

Según ella, el poemario fue redactado en el 2014 y se tituló así por el sentimiento que representa. Por ello, niega todo tipo de vinculación con los presuntos chats con Martín Vizcarra y la canción “Mi bebito fiu fiu” de Tito Silva.

¿Qué dijo Zully Pinchi en la FIL?

Este viernes 29 de julio, Zully Pinchi acudió a la Feria Internacional del Libro para presentar “Pionono de vitrina” a sus seguidores y, ante la presencia del mencionado programa de Willax TV, ella tuvo respuestas tajantes y pidió que los retiren de su stand.

“Lo que pasa es que, si me paro, les doy en el gusto. Diles que se vayan”, expresó a uno de sus compañeros presentes y, a continuación, llegó la Policía Nacional del Perú a retirar a los periodistas del lugar.

PNP retira a "Amor y fuego" de la FIL tras conversar con Zully Pinchi. Foto: composición LR/ captura de Willax TV

Televidentes consideran que sí aprovechó la coyuntura

Por otro lado, las personas que estuvieron presentes en el evento también dieron su opinión sobre el libro de Zully Pinchi y estuvieron de acuerdo con “Amor y fuego”.

“Sí, ahí se hizo conocida. En los programas de televisión y espectáculo, por eso vengo a verla”, “Ha sido mediático y la señorita aprovechó en el momento. Después de eso salió en varios programas”, “Está relacionado para hacer publicidad a su libro”, fueron algunas de las opiniones.

Zully Pinchi se defiende de las críticas de Magaly Medina

La República conversó con la escritora en la Feria Internacional del Libro en torno a las críticas que recibió por su publicación “Pionono de vitrina”. “Yo escribo hace más de 10 años y mis poemas han sido valorados por la pluma de europeos, entonces no tengo mucho que decir... Creo que hay talento en el país, pero cada quien tiene su estilo, su forma y sus fondos, la poesía trata de eso, el arte es abstracto y empírico, entonces es libre a la interpretación. Si a la señora Magaly, que es una mujer a la cual yo admiro y respeto mucho, no le gusta, no pasa nada, hay libertad de opinión”, expresó Zully Pinchi.