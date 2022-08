Marco Romero: “Hay que abrir puertas a los jóvenes criollos”

El cantante y compositor peruano Marco Romero viene trabajando en lo que será su próximo álbum, el que incluirá las colaboraciones con Renata Flores (Mi lugar bendito), César Vega (Me enamoré), el vals romántico con Susan Ochoa y el que acaba de grabar con Yahaira Plasencia, que vendrá acompañado de un videoclip y que, en sus palabras, será novedoso y dará qué hablar.

“El lanzamiento debe ser entre setiembre y octubre y el video se grabará en una conocida playa. Es un festejo muy pegajoso con un coro chévere que además tendrá otros sonidos que hará que la gente salga a divertirse y a bailar” , cuenta lamentando que cierto sector repita adjetivos contra la salsera.

“Lo que veo es poca capacidad de análisis de un sector y cuando eso pasa, comienzan a repetir lo que escuchan y eso no favorece al artista. Creo que Yahaira desde su inicio hasta hoy ha evolucionado muchísimo. Aparte que viene haciendo las cosas bien. Todos hemos tenido momentos de palomilla que a unos les gusta y a otros no, pero todos hemos pasado por eso. Yo también he tenido 20, 25 y 30 años. Ahora tengo 48 y bien vividos y puedo mirar la vida desde otra perspectiva. El tema es cuando te agarran de saco (de box) y te quieren pegar todo el tiempo y cuando eso pasa la gente no ve ni tiene la capacidad de ver lo bueno que está haciendo el artista. Escogí a Yahaira Plasencia porque me encanta lo que hace. También nos une un vínculo de barrio, ambos somos de El Rímac, ella vivía en Marañón y yo en Chiclayo. Lógicamente, cuando yo paseaba con mis amigos de la cuadra, ella, seguro, no había nacido”, añade.

Romero, quien durante el Mundial de Rusia hizo emblemático el tema ‘Porque yo creo en ti’, reconoce que lo que más necesitan las nuevas voces es el apoyo de los medios, principalmente de las radios y tal vez “sin desmerecer los clásicos temas del repertorio criollo, se puedan escuchar nuevas composiciones en voces frescas. Creo que hay que abrir las puertas a los jóvenes para que sean estrellas, estelares de los shows. Hay mucha gente talentosa como Aldair Sánchez, Pamela Abanto, Maicol Abanto, Katherine Cuadros, Carlos Castillo, por cierto, creo que en estos momentos me arriesgo a decir que Carlos es la mejor voz en su estilo tradicional”, opina.

Menciona que “lamentablemente, los mecanismos de comunicación y difusión son pocos, los espacios de promoción para ellos son nulos. Ahora hay un grupo nuevo de música afroperuana, se llama Qué tal afro, unos chicos muy buenos, también está el Nero Lvigi que hace fusión, música peruana con hip hop y reguetón. Lógicamente hay cosas tradicionales y hay cosas con fusión, pero siempre bajo la atenta mirada de la música peruana como referente de inicio y eso creo que es lo importante”.

Desde su vitrina en radio Nacional (donde lleva diez años) hace un llamado a que sus colegas se arriesguen y den cabida a las producciones actuales. “No se imaginan el talento que hay en provincia”. Sobre su nuevo álbum, contará con una versión en zamacueca de Fruta Fresca de Lucho Quequezana y la guitarra del desaparecido Ramón Stagnaro. “Estará bonito y lo vamos a presentar el 15 de setiembre en el Centro de Convenciones Bianca”.