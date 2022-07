‘Canchita’ bromea con Melissa Klug y Jesús Barco por diferencia de edad: “Quiero ese colágeno”

Melissa Klug y Jesús Barco han demostrado que mantienen una relación muy sólida con el paso de los años. Las críticas hacia la diferencia de edad entre la pareja no han influenciado y, por el contrario, ambos se encuentran en el mejor momento de este romance; y aseguran no tener apuro para contraer matrimonio.

Es de conocimiento público que Melissa Klug ya tiene 38 años y Jesús Barco, 25; por lo que ambos se llevan 13 años de diferencia y esta cifra siempre genera comentarios en redes sociales. Como es el caso de la comediante ‘Canchita’ Centeno, quien no dudó en bromear con la pareja.

¿Qué dijo ‘Canchita’ Centeno sobre Melissa y Jesús?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Melissa Klug publicó una fotografía junto Jesús Barco y aprovechó para dedicarle un fragmento de la canción de Bad Bunny: “Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito”.

La publicación generó cientos de mensajes al instante y uno de ellos fue el de ‘Canchita’ Centeno: “Yo quiero el colágeno que ella está usando”. Melissa Klug no se disgustó con esta expresión y le respondió con emojis sonrientes.

'Canchita' Centeno bromeó con la edad de Melissa Klug y Jesús Barco. Foto: captura de Instagram/@melissaklugoficial

Maju Mantilla comenta planes de matrimonio entre Melissa y Jesús

Durante la emisión de “En boca de todos”, la conductora de televisión se refirió al compromiso que existe entre Melissa Klug y Jesús Barco, esto después de que los dos postergaran su boda, ya que tienen “otras prioridades”.

“A mí no me parece. Tampoco es un juego (una boda). En todo caso, él debería decirle ‘no quiero casarme, tengamos una relación más larga’. (...) De repente, se apresuró en ese sentido”, mencionó la ex reina de belleza.