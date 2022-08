Leysi Suárez recuerda el juicio tras posar con la bandera peruana: “Me salieron contratos”

En el 2008, Leysi Suárez acaparó portadas y fue punto de conversación en los medios de comunicación tras posar, aparentemente, desnuda con la bandera peruana encima de un caballo. Este hecho le generó una denuncia por parte del exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz y, aunque el caso no tuvo una sentencia para la modelo, ella recuerda que se sintió muy asustada.

Durante una entrevista para el programa virtual de Shirley Arica, Leysi Suárez recordó esta etapa en su carrera como modelo y explicó, a detalle, cómo surgió este trabajo que fue publicado para la portada de la revista “D’ Farándula” en Fiestas Patrias.

¿Qué contó Leysi Suárez?

“Conozco a Mauricio Diez Canseco y a Daysi Ontaneda, y me dicen que tengo que hacer unas fotos. Me dijeron que me ponga un vestuario para hacer las fotos (...) Jamás en mi vida me imaginé que era faltar el respeto. Me pagaron porque era la imagen de la revista, fui la primera tapa”, manifestó al iniciar.

“Me saqué todo, ponen la bandera, me subo en el caballo y escándalo mundial. Vinieron de todos los países. No sabes cómo estaba sufriendo en mi casa”, agregó, explicando que se sentía aterrada por la polémica.

“Viajé a Estados Unidos y, cuando regresé, me empezaron a salir contratos para ir al hipódromo, a tomarme fotos con los caballos. Me salió trabajo adicional que nunca me habría imaginado. La gente que me contrataba tenía mucha posición económica”, contó.

“El juicio quedó en nada. Me denunció Ántero Flores-Aráoz y tuvimos un proceso en el que quedamos absueltos en todo. Duró tres meses, pero yo estaba asustada”, finalizó.

Leysi Suárez revela qué problemas tuvo con Karen Dejo

Durante la entrevista, ambas mencionaron a Karen Dejo, y Leysi Suárez recordó que tuvo un problema monetario con la ex chica reality, pero aseguró que ahora ya no lo tiene tras conversar del tema.

“Ella trabajaba con un mánager y él me contrató para hacer un calendario, pero nunca me pagó”, inició y añadió que llamaba insistentemente a este personaje para pedirle el dinero, hasta que una madrugada le respondió y escuchó una voz en el fondo: “Deja de llamar”. Según Leysi Suárez, ella sería Karen Dejo.