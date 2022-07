Artistas y famosos que eligieron la paternidad responsable y se sometieron a la vasectomía

Cerraron la fábrica. Figuras como Roberto Gómez Bolaños o Juanes tomaron la decisión de no tener más hijos y, por ello, se sometieron a una vasectomía, un procedimiento quirúrgico que corta la provisión de espermatozoides al semen. Por ende, no hay temor de que su pareja quede embarazada.

Asimismo, actores como Julián Zucchi sorprendieron al público al revelar haber recurrido a este procedimiento, el cual fue planeado junto a su pareja, Yiddá Eslava; también remarcó la importancia de la planificación familiar. En esta nota te contamos los detalles.

Figuras nacionales

Federico Salazar

El narrador de noticias de América TV Federico Salazar fue uno de los invitados al canal de YouTube de su amiga y colega Verónica Linares. En un momento de la entrevista reveló que se realizó la vasectomía a los 50 años.

“Fue después de que nació mi última hija, así que estoy ‘amarradito’ y me la hice porque es más seguro (para no tener hijos)”, recordó y precisó que esta decisión fue conversada con su esposa Katia Condos. Como se recuerda, el periodista tiene seis hijos, tres de su anterior compromiso.

Katia Condos y Federico Salazar llevan más de 20 años juntos. Foto: Katia Condos Instagram

Gian Marco

El artista nacional Gian Marco se encuentra viviendo una nueva etapa al comenzar una relación con la cantante colombiana Juliana Molina. Como se recuerda, el intérprete de “Te mentiría” es padre de tres jóvenes fruto de su relación con Claudia Moro.

En una entrevista con Verónica Linares, comentó que en la actualidad ya no tiene los deseos de convertirse en padre nuevamente. Su decisión lo llevó a someterse, entonces, a la vasectomía. “Si el día de mañana conozco a alguien, sé que hijos no voy a tener. Me hice la vasectomía” , reveló y precisó que no le gusta compartir fotos con sus descendientes en redes por temor a exponerlos a “gente mala”.

Josimar Fidel

Luego de convertirse en padre por cuarta vez, fruto de su corta relación con María Fe Saldaña, Josimar Fidel se decidió por la vasectomía y lo anunció públicamente en el programa “En boca de todos”.

Ya no desea agrandar su familia. Si bien contrajo matrimonio con la cubana Yanira Cárdenas, el intérprete de “El aventurero” asegura que ya se siente pleno con sus bendiciones actuales. Incluso bromeó sobre su numerosa familia: “Voy a trabajar con todos ellos en la orquesta”.

Josimar emocionado por cargar a su hija con María Fe Saldaña. Foto: composición/ Instagram

Artistas internacionales

Julián Zucchi

Los protagonistas de la película “Sí, mi amor” Julián Zucchi y Yiddá Eslava revelaron, en mayo del 2021, que el actor argentino optó por la vasectomía y, junto a su pareja, consideraron fue la mejor decisión por su apretada agenda y al mantener dos hijos.

“Nosotros tendríamos ocho millones de hijos, nos encantan, pero los amamos tanto que les queremos dar tiempo y dedicación. Además, los dos trabajamos, entonces nos parecería injusto tener un montón y no darles atención . Es recomendable para estos casos”, comentó.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava dieron detalles de la operación a la que se sometió el argentino. Foto: Yiddá Eslava/Instagram

Juanes

El colombiano Juanes lo comentó en varias entrevistas en el año 2010. “Ya me las hice hace tiempo (...) Estuve como cuatro días en recuperación”. Como se recuerda, el cantante lleva casi 20 años casado con la actriz cartagenera Karen Martínez, con quien tiene tres hijos.

Juanes asombró cuando dijo que a pesar de haberse hecho la vasectomía, no niega querer tener otro hijo. “Creo que si algún día quisiéramos tener otro hijo, pues, no sé, haríamos la operación a la inversa o algo así”.

Juanes y Karen Martínez. Foto: Juanes/Instagram

Aleks Syntek

El músico mexicano Aleks Syntek comentó en 2018 al medio local “Mezcal TV” que decidió optar por la vasectomía y una de las razones que lo impulsó fue cuidar la salud de su pareja.

“A las mujeres les cuesta mucho más trabajo el anticonceptivo, todo eso, es mejor que el hombre se opere, es por la salud de ellas” , aseguró.

Aleks Syntek se sometió a la vasectomía para cuidar de su pareja. Foto: difusión

Roberto Gómez Bolaños

El eterno ‘Chavo del 8′, Roberto Gómez Bolaños, se casó con su coprotagonista Florinda Meza y estuvo con ella hasta el último día de su vida. A lo largo de su matrimonio, la prensa y fans se sorprendieron al ver que ambos no tuvieron un hijo juntos. La razón era que el actor mexicano se realizó la vasectomía.

La decisión la tomó años antes de conocer a ‘doña Florinda’. “Cuando lo conocí ya estaba vasectomizado”, comentó la actriz en una entrevista con TV Azteca.

Florinda Meza en busca de contar su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños. Foto: AP

John Cena

El luchador profesional y próspero actor John Cena se comprometió con la también exestrella de WWE Nikki Bella y pidió su mano en el cuadrilátero en 2018, amado espacio donde ambos ejercen su vocación.

John Cena y Nikki Bella terminaron su compromiso al no ponerse de acuerdo en convertirse en padres. Foto: AFP

Todo iba bien, hasta la revista People reveló, ese mismo año, que Bella intentó acabar con el compromiso luego de enterarse de que John Cena se había hecho la vasectomía en su juventud, pues ella tenía planes de formar una familia. Al final, el actor sorprendió al comentar que estaba dispuesto a revertir el procedimiento por el sueño de su pareja. Actualmente, ambas figuras se encuentran separadas y Nikki se convirtió en madre en 2020 con el bailarín Artem Chigvintsev.