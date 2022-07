Yarita Lizeth aclara audio en el que se le oye despidiendo a músico: “Estaba borracho”

A través de las redes sociales, las críticas se alzaron contra la cantante folclórica Yarita Lizeth, luego que se difundió un audio en el que se le oye despidiendo a un músico . Sin embargo, la artista salió a aclarar en qué circunstancias se registraron estos hechos y detalló todo lo ocurrido aquel día. También dio cuenta de cómo es trabajar cada día con sus músicos y las complicaciones que ha tenido a lo largo de los años.

“Te estoy diciendo que te bajes... de verdad, ¿quieres que grite? No quiero verte... No vas a ir, yo sabré a quién llamar para tu reemplazo... Yo no te voy a dejar subir al escenario ...”, se escucha decir a Yarita Lizeth a través del audio difundido días atrás.

En principio, a través de su página oficial de Facebook, la cantante confirmó que el audio es real y que corresponde a su voz. Sostuvo que el hecho tuvo lugar tres o cuatro años atrás ; sin embargo, explicó el contexto en que se dio tal situación. “Ese audio que está circulando en las redes sociales... Tuve una discusión con uno de mis compañeros de grupo, antes de la pandemia... Teníamos presentaciones y obviamente el integrante acostumbraba siempre a venir mareado... Cuando está en sus cinco sentidos viene y dice: ‘Yarita, van a disculpar (...)’, por eso me ponía de su parte y decía ‘ya cambiará', testigo de ello son mis compañeros de ese entonces”, aseveró.

Indicó que esta persona acudió en estado de embriaguez a trabajar. Durante sus descargos a sus fans, la cantante sostuvo que, debido a que algunos de sus músicos ingerían bebidas alcohólicas, se vio algunas veces perjudicada. Por ejemplo, indicó que perdió vuelos de avión y que también le llamaron la atención en hoteles cuando los músicos hacían escándalos en estado etílico.

“ He tenido que decirle en ese momento al integrante, cuando vino mareado, que no suba al carro, porque estaba recontra mareado, con su uniforme cochino, estaba borracho . ¿Para qué va a subir? Estábamos partiendo de mi casa, dije que lo manden en una moto a su casa para que pueda descansar. Sí, me alteré. Cuando estas cosas pasan, reniego de impotencia, de cólera”, subrayó.

A sus detractores y a todos aquellos que la critican, Yarita Lizeth los invitó a evaluar los problemas que ocurren, sobre todo cuando los músicos se embriagan, lo complicado que es resolver estas situaciones y más aún buscar un reemplazo para los músicos.