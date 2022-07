Festival Perú Central solo contará con 25 de las 60 bandas anunciadas en un inicio

Festival Perú Central no ha terminado siendo lo que muchos esperaban. En el 2021 se anunció esta propuesta, un evento que reuniría a diferentes exponentes locales e internacionales del indie en la sierra de nuestro país. Sin embargo, días antes de su realización, el evento fue relacionado con escandalosas acusaciones por fraude y desorganización, por lo que ahora solo se presentaran 25 de los 60 artistas que se promocionaron al inicio.

Por esta razón, varias de las bandas que estaban programadas para presentarse terminaron cancelando. Por ejemplo, el conjunto mexicano La Garfield explicó que su retiro se debía a la “falta de compromiso e incumplimiento en los requerimientos por parte del promotor”. Gala Brie, Dan Dan Dero, Fabiana Brenner y Andrea Martínez dijeron que fue por “temas de gestión y producción por parte de los organizadores”.

Incluso la banda peruana Actidud Modulada reveló que el encargado del evento había sufrido un robo de 25.000 dólares, por lo que no sería capaz de pagar por su presentación.

¿Qué bandas sí se presentarán en el Festival Perú Central?

El evento se realizará el 29 y 30 de julio. Los artistas que estarán este viernes 29, según el medio Tercer Parlante, serán los siguientes:

Bandalos Chinos (Argentina)

Gativideo (Argentina)

El Zar (Argentina)

1915 (Argentina)

Isla de Caras (Argentina)

Fonso (Argentina)

Cristina Valentina

Lorena Blume

Micaela Salaverry

Plastical People

Los Estroboscópicos

Guardabosques

Cómplices Eternos

Los que se presentarán este sábado 30 de julio serán:

Fármacos (Colombia)

Gaia

Renzo Montalbano (Argentina)

Tayta Bird

Astronaut Project

Smokin’ Pipe Band

El último viaje (Colombia)

Trece (Argentina)

Crik Falluzi

Ciudad Pánico

Futuristas en Principio (Perú-Argentina)

Festival Central Perú. Foto: Tercer parlante

¿Qué bandas no se presentarán en el Festival Perú Central?

El Mato a Un Policía Motorizado, la banda de indie rock argentina, anunció mediante su Instagram que no será parte de este evento porque la producción no cumplió con lo acordado. Asimismo, las bandas que no estarán en el evento son las siguientes:

Autobus

La Garfield

Ruzzi

Gala Brie

Actitud Modulada

Janet Amaya

Indigo

Alejandro y Maria Laura

Naïa Valdez

Diego Trip

Lunar Pats

Somontano

WanderLust

Jaze

Life of Padre

Fabiana Benner

Guardabosques

Capitán Enano

Las Ligas Menores (Argentina)

Arde la Sangre (Argentina)

Rayos Laser (Argentina)

Dulce y Agraz (Colombia)

Emergency Blanket

Ni voz ni voto

D’Mente Comun

Andra Martínez

Los Yacks

Nave Ascensor

Pooow!

Dan Dan Dero

Sebastian Gereda

Skillbea

Santa Madero

El Alguacil

Yardigans

April Arianne