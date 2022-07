La Chola Cachucha, una historia de superación: “Mi arte ha sido el oficio más sacrificado”

Armando Angulo Carbajal, más conocido por su nombre artístico, La Chola Cachucha, ha vivido en constante lucha desde que decidió incursionar dentro del mundo del arte. Aunque con el paso de los años se ganó el respeto de varios colegas, la crisis sanitaria lo forzó a buscar nuevos rumbos lejos de lo artístico para poder seguir manteniendo a su familia.

Dos años después del inicio de la pandemia y con la reactivación total de las actividades culturales, Armando se muestra feliz por su regreso a la escena humorística y cuenta, en una exclusiva conversación para La República, cómo fueron sus inicios en la comicidad y lo orgulloso que está de que, gracias a este trabajo, ha conseguido grandes cosas tanto para él como para su esposa e hija.

¿Cómo tomó su familia la decisión de empezar en el mundo de la comicidad ambulatoria?

Mi madre nunca estuvo de acuerdo, porque ella quería que estudie una carrera, pero con el tiempo aceptó. Lo único que me dijo fue que tratara de hacerlo bien y que sea correcto. Actualmente, mi esposa y mi hija me apoyan, y bastante. Tengo ese respaldo de mi familia. Siempre va a haber críticas por ahí, sobre cómo me visto o lo que hago, pero no lo tomo personal, yo lo hago con mucho respeto. Este personaje lo hago más que nada porque veía a mi madre bailando con tanta elegancia las danzas típicas. Entonces, he cogido todo eso, el folclor, la elegancia, la prosa de la mujer huancaína; y lo hago con mucho respeto.

¿Por qué decidió dedicarse a la comicidad y no optar por algún otro trabajo que pueda tener una mejor retribución económica?

Porque nací prácticamente como artista. Siempre me gustó el arte. Desde los 7 años he concursado en competencias de Huaylas. De muy niño me llevaban al Teatro Municipal y a muchos otros lugares artísticos. Desde pequeño ya estaba metido en el arte. Fue por eso que yo quise ser artista, quise ser actor.

La Chola Cachucha es un cómico ambulante proveniente de Huancayo. Foto: La Chola Cachucha/Instagram

¿Qué lo motivó a incursionar en el mundo de los negocios y no solo dedicarse a lo humorístico?

Mi esposa y mi madre están metidas en la agricultura, y yo siempre he sido agricultor, desde muy niño. He trabajado en la chacra, hemos sido negociantes. Entonces, eso siempre lo tengo presente. No soy de cerrarme a posibilidades, yo le entro a todo, soy todo terreno; trabajo en todo lo que me pueda generar dinero.

¿La paternidad influyó en su decisión de buscar un nuevo rumbo fuera de lo humorístico?

No. Mi madre me ha educado de esa manera, a siempre trabajar. Muy pocos saben lo pesado que es hacerlo en una chacra, levantarse muy temprano a cultivar, estar dentro y hacer cantidad de cosas. No es fácil, pero con el tiempo te vas quedando con eso. Te enseña a tomar riesgos, a no quedarte en el camino y estar dispuesto a aceptar cualquier trabajo.

¿Cuál ha sido el oficio más sacrificado que ha tenido para poder sacar adelante a su familia?

Mi arte ha sido el oficio más sacrificado. Me gusta, pero no es como mucha gente puede pensar, siempre hay cositas que también se padecen dentro del arte. Lo bueno es que con esto estoy logrando varias cosas, como poder hacer que mi hija sea una profesional. Qué orgulloso me siento de que mi hija se esté logrando por ella sola.

¿Qué es lo que más le ha costado lograr dentro del mundo artístico?

Lo que más me ha costado de mi trabajo es que el público lo entienda, entienda el personaje, que lo acepten, porque no es burla de nada, yo lo hago con mucho respeto a la tradición, a la gente. Muchas veces pasa que la gente no lo entiende, lo toman por el de lado: ‘Ah, se tiene que vestir de mujer para que haga reír’, o también te juzgan por culpa de otras personas que cometen errores.

A todos nos meten en el mismo saco, hay cómicos que lamentablemente también hacen quedar mal. Estamos batallando con el tema, tratando de demostrar que cada artista, cada persona, es diferente. Eso es lo que nos cuesta, que la gente entienda que cada persona y cada artista es diferente. Cada quien cuida su trabajo, cada quien muestra lo que es.

La Chola Cachucha posa junto a la Chola Chabuca. Foto: Instagram/La Chola Cachucha

¿Diría que el arte cómico ha cambiado a comparación de años anteriores?

Ha cambiado demasiado. Lo que pasa es que ahora está todo como que servido y es otra generación también. A la gente le gusta la comedia actual; sí, tiene su público, pero ha cambiado demasiado. A nosotros nos ha costado. Bueno, a mí me ha costado ser artista de la calle, de repente a los antiguos les ha costado mucho más el luchar por un puesto en la plaza, mostrar un buen trabajo. Ahora es totalmente diferente, no hay humor, no hay monólogos, todo es musical. Te pones el vestido y ahí agarras de punto a las personas, o sea, es diferente, totalmente. Si ha cambiado, ha cambiado, pero no sé si para mal.

¿Cómo describiría su experiencia trabajando en un circo?

De acuerdo al lugar en el que estás, vas mostrando tu trabajo. Tienes que ser más cuidadoso, hacer un trabajo familiar porque vienen niños, debe ser apto para todo público. De todas formas, aquí estamos dirigidos por un profesional que nos orienta para no excedernos. Entonces, para nosotros también es un aprendizaje, el aprender para poder estar en diferentes escenarios. No es como en la calle, que uno puede hasta improvisar, aquí no es improvisación, es tu chamba bien marcada y bien hecha.

La Chola Cachucha se presenta en el "Circo de las estrellas". Foto: La Chola Cachucha

¿Qué proyecciones tiene a futuro?

En lo primero que pienso es en trabajar hasta que mi hija termine toda su carrera. Eso es lo que más me importa ahorita, es mi proyecto más próximo. No obstante, después que mi hija termine su carrera y pueda volar sola ya podré enfocarme en otras ideas, en otros trabajos con mi esposa. Tenemos otros proyectos en mente, como el de armar un estudio fotográfico, también hemos pensado en abrir una tienda donde podamos vender todos nuestros productos. Como se sabe, toda la situación es inversión, todo es dinero. Entonces, nos cuesta, las cosas no caen por arte de magia.

¿Algún consejo para los jóvenes que quieren ser cómicos, pero no se atreven?

En todas las carreras siempre hay que batallar. Si a ti realmente te gusta, nada te va a detener. En primer lugar, debes tener en claro qué tipo de arte quieres hacer, cada persona tiene que apuntar directo a lo que quiere realizar. Si quieres ser un cómico un poco más profesional, hay carreras para formarte como actor. Si quieres ser un cómico de la calle, tampoco está mal, pero hay que hacer las cosas bien, hay que prepararse. Ahorita todo el mundo sale a la calle y hace algo que ya está hecho, nadie se proyecta, nadie crea nada. Seguimos en esta misma línea porque no hay proyección. La gente que quiere ser cómico, los muchachos que quieren ser humoristas, que lo hagan, que se arriesguen, pero que lo hagan bien, que aspiren a más. Oportunidades hay un montón. Los jóvenes deben apuntar a más de lo que ya hay.