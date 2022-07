Carlos Ardiles tras su participación en “La voz Perú”: “Sabía que no iba a ganar”

Carlos Ardiles se juntará con el Dúo de Oro y el legendario trío Los Kipus para rendir un homenaje a Perú en estas Fiestas Patrias. El espectáculo denominado “Contigo Perú” se desarrollará este 28 de julio a partir de las 9.00 p. m., en el centro de convenciones Bianca de Barranco (av. Grau 135), escenario que se vestirá de rojo y blanco.

Tras dejar su zona de confort al salir del grupo familiar Los Ardiles, el cantante se mostró satisfecho por su etapa como solista y por su espectáculo “Peruchou”, que incluye lo más variado y representativo de nuestra música, pasando por la costa, sierra y selva. No faltarán música criolla, huainos, cumbias, marineras y mucho más.

“Estas fechas son muy especiales. Son las fechas en las que más trabajo tenemos, gracias a Dios. Ojalá todos los meses fueran así. Vamos a hacer un homenaje al aniversario por Fiestas Patrias, después de dos años que no hemos podido festejar y que casi nos quitan nuevamente esa posibilidad de hacerlo”, manifestó para La República.

A pocas horas del concierto, Carlos Ardiles admitió que se sintió preocupado cuando se habló de la posibilidad de cancelar todos los espectáculos debido a la cuarta ola. “No era justo, realmente, porque justo cuando vienen fechas especiales —no solamente por aniversario, sino de tanto trabajo para los artistas peruanos—, nos iban a cancelar todo. Yo decía: ‘Entonces, si van a cancelar las reuniones, tienen cancelar también el transporte público, donde hay mucho más contacto físico’. Era un poco ilógico que cerraran solamente las reuniones por Fiestas Patrias, pero, felizmente, no sucedió”.

Carlos Ardiles, quien tuvo que ser internado cuando contrajo la COVID-19, asegura que dejó Los Ardiles porque quería componer en otro tipo de géneros. “Estoy como solista desde hace dos años, desde antes de pandemia. Y estoy haciendo lo que siempre quise hacer, no solo música criolla, sino también lo que es la música peruana, de la costa, sierra y selva. Mucha gente no sabe, pero mis inicios fueron por la música andina. Entonces, me quedó el bichito de retomar esa música que tanto me gusta”, indicó el artista.

Su paso por “La voz Perú”

Hace un año, Carlos Ardiles sorprendió a más de uno al presentarse en un concurso de canto pese a que tenía una larga trayectoria como músico criollo. Aquella vez, el artista de 53 años emocionó a todo el jurado con la canción “Sincera confesión” y logró pasar las audiciones a ciegas de “La voz Perú”. Finalmente, quedó en el grupo de Eva Ayllón. Según el intérprete de “Nadie como tú”, fue al programa por tres motivos.

“Yo no me considero un cantante consolidado. Lo hice por tres cosas. Uno, la gente te olvida si no te ve en pantalla o en actividad; no soy tan conocido tampoco. Y como yo ya estaba de independiente, algo tenía que hacer. Dos, tenía que mostrarme que estaba solo, que ya no estaba con mis hermanos; tenía que mostrar que estaba aún vigente porque el artista siempre tiene ese ‘bichito’ de estar en el escenario. Y, tercero, lo más importante, fue con mis tres ardillas (sus hijos); quería mostrarles que su papá todavía estaba activo y que podía hacer cosas”, dijo.

Ardiles, un sobreviviente de la pandemia, dice que disfrutó de su paso por “La voz Perú” pese a que tenía claro que no iba a campeonar. “No importaba si yo tenía años cantando. Sabía que no iba a ganar. Mi voz recién se estaba reponiendo. Ya estaba allí, así que para adelante nomás. Lo que sí me sorprendió es que había pura chibolada, porque yo era el papá de todos, prácticamente. Había gente de entre 20 y 30 años como máximo, inclusive hasta menores de edad. Fue una bonita experiencia. Me sirvió porque hice buenos amigos. Todo suma. El hecho de perder también enseña. Eso me motivó más a seguir”, recalcó.

Herencia artística

Meses después, su hija Makarena Ardiles sorprendió al jurado de “La voz kids” al interpretar “Hallelujah”. Ella logró llegar a la etapa de lo conciertos. Muchas de sus compañeras se presentaron en la temporada actual de “La voz Perú”, pero ella optó por no volver aún a los escenarios, pese a que la volvieron a invitar los de Latina. “Prefirió guardarse, está preparándose más. Ella me hace recordar a mí cuando era más chibolo. Canta todo el día en la casa. Creo que hasta dormida canta. A veces hay que callarla porque es demasiado (risas). No solo canta, compone muy bien, y no lo digo porque sea mi hija. Bueno, que vaya aprendiendo solita, que tenga sus propias experiencias. Se manda solita, hace su propio repertorio”, contó muy orgulloso.

Carlos Ardiles asegura que él no presiona a su hija y que incluso Makarena le pide favores en muy pocas ocasiones. “Si me pide un consejo, se lo doy, pero es poco de hacerlo. No sé si por orgullo o no le gusta lo que hago, pero es muy independiente en ese sentido. Sabe lo que quiere ella. Lo único que le digo es que siempre pise tierra, siempre tiene que ser un material preparado. Ya tiene un videíto al menos. Va por el segundo y con sus propios temas. No es por menospreciar los demás, pero, si va a hacer cover, va a caer en lo mismo que hacen miles y miles. Felizmente, ella tiene un talento adicional, de que compone, y me da gusto porque son letras con sentido, letras que te hacen pensar”, concluyó.