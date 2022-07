Koky Salgado sobre “La hora del lonchecito”: “Se hace con sentimiento y sin afán de mercantilismo”

Debido al éxito que tuvo el show de los Reyes de la Nueva Ola por el Día del Padre, en el cual mucha gente se quedó sin poder ver este espectáculo, los organizadores decidieron hacer la segunda edición este miércoles 27 de julio en el Centro de Convenciones Teatro Leguía, a partir de las 8 de la noche, previo a las Fiestas Patrias.

El show musical Los Reyes de la Nueva Ola 2 reunirá a los mejores exponentes de la Nueva Ola, como Rulli Rendo, Alfredo Correa (Ex Doltons), Homero del Perú, Claudio Fabbri, Roberto Milla, Gisella Catter y Tony Cam —imitador de Sandro—, quienes compartirán el mismo escenario para celebrar la fiesta nacional.

Como siempre, los artistas mencionados estarán acompañados de la banda musical Quinta Avenida, que tocará todas las canciones que harán recordar a los asistentes los tiempos dorados de su juventud. No faltarán temas inolvidables como las parranditas “De toque a toque”, “Despeinada”, “Rosas rojas”, “Contigo en la playa”, “Popotitos”, “Ciudad solitaria”, “Norma”, “Sabor a sal”, entre otros.

La animación para esta noche de música del recuerdo estará a cargo del gran Koky Salgado, conductor del programa radial “La hora del lonchecito”. El locutor, que conoce muy bien a los artistas de la Nueva Ola y las canciones que interpretarán, se mostró emocionado porque compartirá escenario con intérpretes que, según el peruano, fueron grandes estrellas en la década de los 70 y que aún se mantienen vigentes.

Rulli Rendo, Alfredo Correa (ex-Doltons), Homero del Perú, Claudio Fabbri, Roberto Milla y otros serán parte del show de este 27 de julio. Foto: Difusión

“Trabajar con ellos es un privilegio de verdad. Son artistas que no solamente destacaron en nuestro país, sino que también fueron muy reconocidos en México, Estados Unidos, Italia, Venezuela, etc. Va a ser una noche inolvidable, porque son los reyes de la Nueva Ola”, manifiesta Salgado, quien hace unos meses sorprendió al aparecer en el programa “En boca de todos” con una secuencia llamada “La hora del almuercito”.

Sobre los temas que se tocarán esa noche, Koky Salgado sostiene: “Son canciones con sentido, con argumentos, con feeling, con sentimientos, y yo me siento en la gloria. Yo me siento muy feliz sobre todo con mi programa ‘La hora de lonchecito’, porque mantengo vivas canciones tan antiguas que se grabaron en la década del 70″.

Seguirá con “La hora del lonchecito”

Koky Salgado aún no piensa en el retiro. Él planea seguir con su programa radial en La Inolvidable hasta que las fuerzas de su cuerpo se lo permitan. “Yo siempre le rezo a mi Dios para que me dé vida y que me dé trabajo hasta al final con ‘La hora del lonchecito’. Gracias a Dios estoy en una empresa donde me consideran y dicen que ‘La hora del lonchecito’ va a seguir hasta donde se pueda, porque es un programa que ha llegado a la familia peruana. Es un programa que se hace con mucho sentimiento, con mucho corazón y sin afán de mercantilismo”, expresa el animador de eventos.

Salgado asegura que el plus de su programa es que él siempre transmite datos de artistas, a quienes ha conocido por su trabajo, como Palito Ortega, Silvana Di Lorenzo, Tormenta, Nicola Di Bari, Ricardo Montaner y Leo Dan, quien es el padrino del espacio radial. “Qué mejor que apelar a la añoranza. El plus que siempre doy, aparte de la música —que en sí ya es un baño de nostalgia—, son datos de los artistas. Todos ellos me han transmitido algunas anécdotas que yo las comparto con los oyentes”.

“La hora del almuercito” fue un éxito

Koky Salgado, quien ya ha coqueteado con la pantalla chica, asegura que la secuencia que tenía en el programa “En boca de todos” fue un éxito, puesto que —según explica— un programa musical siempre es visto porque tiene su gente y “porque la música es un puente muy atractivo para llegar a las personas, tanto radioyentes como televidentes”.

El locutor de La Inolvidable manifiesta que la música de la Nueva Ola es muy agradable y también rentable. “Definitivamente, la música del recuerdo es como tener plata en el banco, porque el recuerdo a todos nos encanta , nos viene a la mente tantos momentos. Por ello, cuando hicimos ‘La hora del almuercito’, pegó”, concluyó.