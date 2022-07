Susy Díaz: ¿cuántos proyectos de ley presentó cuando fue congresista y cuáles se aprobaron?

Susy Díaz, cuyo verdadero nombre es Ivonne Susana Díaz Díaz, ha sido protagonista de memorables anécdotas de la política y la farándula peruana. Ella se ha desempeñado como vedette, congresista, cantante y ha participado en diferentes programas de televisión. Una de sus facetas más recordadas es su rol como parlamentaria. Es así que muchos se preguntan cuántos proyectos de ley presentó durante su estancia en el Congreso de la República.

Con 57 años, la exvedette es una de las personalidades de la televisión más queridas por el público nacional. Su carisma y alegría le ha permitido ser un personaje recurrente en shows de TV o anuncios comerciales.

¿Cuántos proyectos de ley presentó Susy Díaz cuando fue congresista de la República?

Susy Díaz presentó 120 proyectos de ley entre los años 1995 y 2000, tiempo en que sirvió al país como legisladora. Así la reveló la artista en una entrevista al programa “Amor y fuego” en noviembre de 2021.

“Yo no tengo experiencia en la alcaldía, pero como congresista sí lo tengo. 120 proyectos de ley presenté (...). Pensaban que no iba a hacer nada en el Congreso, pero demostré e hice muchas cosas”, declaró.

Ella se unió, a inicios de 1995, al partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA). Así, tras protagonizar una peculiar campaña política, consiguió un escaño en el Parlamento al obtener 10.280 votos, según se detalla en el portal oficial del Congreso.

Susy Díaz es recordado por realizar su singular campaña política para obtener una curul en el Parlamento. Foto: oto: composición LR/archivo

¿Cuáles fueron los proyectos de ley de Susy Díaz que fueron aprobados?

Según indicó Susy Díaz al referido medio, del total de iniciativas legislativas que presentó, solo 34 consiguieron ser aprobadas. De acuerdo con información del portal del Legislativo, algunos de estos proyectos de ley fueron:

Incluir los delitos informáticos en el Código Penal. (Ley n.º 27309)

Prorrogar la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto de Promoción Municipal (IMP) y del Impuesto a la Renta, a favor de los productores agrarios (Ley n.º 27217)

Prorrogar el plazo de exoneración del IGV para productos de primera necesidad y servicios básicos (Ley n.º 27215).

Susy Díaz fue congresista entre los años 1995 y 2000. Foto: El Popular

Denuncia contra Susy Díaz

La trayectoria de Susy Díaz como parlamentaria no estuvo libre de polémicas, ya que en el 2000 se le acusó judicialmente de recibir dinero para realizar un viaje a Arica, con la finalidad de no participar de una sesión del Pleno en la que se votaría sobre el Referéndum en contra de la Ley de Interpretación Auténtica de 1998.

Frente a esta denuncia, ella manifestó no haber cobrado ningún monto económico por parte de Vladimiro Montesinos o de Víctor Joy Way. Además, aseguró que no fue en ninguna ocasión a la ‘sala del SIN’.

Sin embargo, en 2009 se comprobó que había aceptado dinero de Montesinos, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión suspendida y a pagar una reparación civil al Estado peruano de S/ 200.000, suma que terminó de abonar en 2012.

Susy Díaz y la vez que pidió al MRTA a deponer las armas