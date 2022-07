‘Gato’ Bazán logró amistarse con Walther Lozada: “Disfrutamos juntos de los logros de Armonía 10”

Luis Enrique Bazán Ginocchio, mejor conocido como ‘Gato’ Bazán, se mostró apenado por la muerte de Walther Lozada, quien fue su jefe en Armonía 10 y con quien compartió momentos inolvidables por casi tres décadas. El famoso animador asegura que lo único que importa son los gratos recuerdos que guarda. En ese sentido, deja atrás el momento incómodo que vivió cuando no le comunicaron personalmente que no iba a ser tomado en cuenta para la reactivación del grupo, después de un año de encierro, producto de la pandemia.

“Recibí la noticia con suma tristeza. Fue casi toda una vida que compartimos con Walther, no solamente por cuestión de trabajo, sino también por amistad. Mis condolencias en primera instancia a su esposa, quien ha sido su compañera de vida. A sus hijos, los que más sufren. A los hinchas de Armonía 10 que han estado pendientes todos estos días en las cadenas de oración, rezando para que su salud se restablezca”, expresó el animador para La República.

Bazán, quien ahora tiene su propia orquesta denominada Don gato y su pandilla, cree que el legado del empresario piurano continuará. “Yo creo que el nombre de Walther Lozada no termina ahí. Se emancipa, se prolonga por las canciones que él ha dejado, a través de su orquesta Armonía 10 de Piura. Si él no hubiera sido el director de esa empresa familiar, no hubiese alcanzado el nivel que hoy cuenta ”, asegura.

Los mejores momentos

‘Gato’ Bazán, quien dijo meses atrás que Armonía 10 actualmente no se encuentra a la altura del Grupo 5 o Agua Marina, recuerda que uno de los momentos más emotivos que vivieron juntos fue cuando empezaron a sonar con fuerza en Lima. En esa línea, rememoró otra experiencia del 2000 cuando se enteraron que obtuvieron un disco platino gracias a la canción “Siempre pierde el amor”, que fue grabada en 1999 en la voz de Carlos Soraluz.

Fue tanta la alegría de Walther Lozada que le dijo a ‘Gato’ Bazán que lo iba a colocar en la categoría 1 de la agrupación, lugar donde solo estaban los músicos antiguos o cantantes referenciales como Makuko. El animador recuerda que aprovechó la situación y hasta pidió hotel para él solo.

El haber estado en el cartel de una de las ediciones de “Vivo x el rock” fue un gran logro para Armonía 10 y para Walther Lozada, recuerda Bazán.

Según el ‘Gato’, el mánager de Armonía 10 estaba contento porque cerraron el festival de manera exitosa. “Walther y todos nosotros nos sentíamos muy contentos, muy satisfechos porque esa juventud era conocedora de las canciones de Armonía 10. Inclusive, hubo una encuesta para saber si la gente quería tener a Armonía 10 en ese tipo de festivales. Y casi el 80% votó a favor”, recuerda el cumbiambero.

Otro de los momentos claves para la agrupación fue cuando Christian Cueva volvió a poner de moda un tema que Makuko interpretaba. “Qué tal satisfacción que en estos últimos meses la canción ‘El cervecero’ sea prácticamente un himno de todos los que somos hinchas de la selección peruana”, dijo.

La última vez

Bazán cuenta que la última vez que vio a Walther Lozada fue hace mes y medio aproximadamente , en un restaurante famoso en Piura, cuando ya había sido operado. El gestor de Armonía 10 había ido al local para darse su gustito. Luego de una pequeña conversación, se fueron juntos a una de las casas del empresario y se despidieron de lo más amable.

El exintegrante de Armonía 10 aclara que no necesitó dar a conocer ese encuentro porque “lo que hubo entre Walther y yo durante muchos años es nuestro, yo no tengo porque hacerlo público”.

Además, recalcó que sus diferencias siempre fueron de índole contractual. “Yo sí lo vi, muchas personas pensarán que no. Mi círculo más cercano sí lo sabía. Laboralmente es una cosa, hubo cosas que no me parecieron. El trabajo es una cosa, la amistad es otra”, añadió.

Walther Lozada, líder de Armonía 10, será velado en Piura, su tierra natal. Foto: composición LR/ Facebook

Homenaje a Walther Lozada

Walther Lozada murió a los 61 años el último lunes 25 de julio en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guillermo Almenara a causa de la cirrosis que padecía desde hace varios años. Sus restos fueron trasladados a su natal Piura, como él mismo lo había pedido. Probablemente allá realicen un concierto en su homenaje y a ‘Gato’ Bazán le gustaría ser parte en caso lo tomen en cuenta.

“Definitivamente que sí, siempre y cuando la familia lo permita. No tengo problema. Con mucho gusto lo haría. Son muchos años que hemos trabajado juntos, disfrutamos juntos de los logros de Armonía 10. No saben cómo lo disfrutábamos”, recordó el también empresario.