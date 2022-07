Carlos Carmona: “Walther Lozada dejó canciones para que Armonía 10 se mantenga vigente unos 100 años más”

El cantante Carlos Martín Carmona Godos, quien es conocido por interpretar temas que Makuko Gallardo popularizó en Armonía 10, se mostró apenado por la muerte de su jefe, Walther Lozada, quien dejó de existir a los 61 años el último lunes 25 de julio, un día después de su cumpleaños.

“Más que un jefe de nuestro trabajo, era como un segundo padre para nosotros. Tenía un carácter fuerte, pero nosotros sabíamos que ese carácter era para poder formarnos laboralmente. Nosotros tenemos buenos recuerdos de él y van a quedar grabados para siempre”, manifestó para La República.

“Los temas que yo interpreto son de Makuko Gallardo. Me decía: ‘Tienes que interpretarlos bien porque Makuko ha dejado un legado escrito en la cumbia peruana. Tampoco te pido que lo cantes igual que él, pero sí tienes que interpretarlo con el mismo sentimiento y cariño’”, recuerda.

Carmona, quien años atrás sorprendió al jurado de “La voz Perú” al entonar “A la mujer que tanto amé”, asegura que Walther Lozada era una persona que siempre buscaba la mejoría para su familia, para la orquesta y sabía explotar el don de los cantantes. “Decía que uno nunca termina de aprender y que, cada vez que lleguemos a un lugar, sea Armonía 10, Agua Marina, Grupo 5 o cualquier agrupación; ‘tienes que demostrar lo mejor de ti y nunca estés conforme con lo que ya sabes’”, manifiesta apenado.

El intérprete de temas como “Dios mío, haz que me enamore”, “Cervecero” o “De bar en bar”, cree que Walther Lozada hará falta en el escenario porque “tenía un peso escénico único” y porque él rápidamente se daba cuenta de qué canciones debían de tocar, con solo ver al público. Además, contó que el empresario ya se había proyectado con Armonía 10. “ Él ha dejado producción musical ya hecha para, simplemente, montar una voz o montar un instrumento y volver a lanzarla. Como él dijo: ‘Yo tengo música para que Armonía 10 grabe y se mantenga vigente unos 100 años más’. Y bueno, va a hacer falta musicalmente y moralmente en el escenario”, añadió el intérprete de “Mix linda María”, tema que —según Carmona— lo piden en casi todos los lugares a los que van.

Otros vocalistas de la agrupación, tales como Irvin Saavedra y Percy Labán, también han expresado su pesar en las redes sociales. No son los únicos. Antiguas voces de Armonía 10 como Edhinson Vásquez Herrera y Carlos Soraluz no dejaron pasar el momento para elogiar al piurano.

Irvin Saavedra Giron

Irvin Saavedra es uno de los cantantes principales de Armonía 10. Varias canciones se han popularizado en su voz como “Escríbeme”, “Nunca es suficiente” y “La duda”. También interpreta otros éxitos como “Serpiente”, “Ya la perdí”, “Tu amor es una trampa” y “Gracias”. “Te fuiste, jefecito, pero siempre quedarás en nuestros corazones. Gracias por todas las enseñanzas. Dios te tenga en su gloria”, expresó en Facebook.

Irvin Saavedra dedicó mensaje a Walther Lozada. “Te fuiste, jefecito, pero siempre quedarás en nuestros corazones. Foto: Irvin Saavedra/Facebook

Edhinson Vásquez Herrera

Tras su paso por Armonía 10, Edhinson Vásquez cantaba temas como “Ve y dile”, “Quise morir” y “Veneno para olvidarte”. Ahora forma parte de la orquesta La primerísima del Perú, junto a Carlos Cueto Salazar y Anthony Ponce Correa, otros vocalistas que también pertenecieron a la agrupación que dirigía Walther Lozada.

“Sinceramente, no tengo palabras en estos momentos para poder expresar esto que siento. Desde el primer día que pisé el bus, usted me saludó y, sin aún pertenecer a la orquesta, me dijo: ‘Ponte el uniforme y tómate la foto para la portada’. Solo me queda decirle hasta pronto, jefe. De verdad duele esta noticia, creo que varios —quienes los conocemos— sabemos cómo era usted como persona y usted me hizo parte de su familia. Como me dijo una vez: ‘Son muy pocas personas quienes comen en mi mesa’. Y, de verdad, muchas gracias por todo. Porque gracias a sus enseñanzas somos ahora lo que somos. Un abrazo fuerte, jefe, donde se encuentre se le va a extrañar como m... Dios lo tenga en su gloria, jefe”.

Percy Labán

Después de varios años de separarse de Armonía 10, el piurano desapareció de la escena musical. No se supo mucho de él. Luego regresó a la agrupación y ahora interpreta temas como “Enamorada de un amigo” y “Evidencias”.

“Hacedor de talentos, un guerrero hasta el final. Le doy gracias a Dios, a la vida, por haberme permitido aprender del que, para mí, es y siempre será el más grande de la cumbia peruana. Lo conocí allá, por el año 2004, me dio la oportunidad, me brindó su confianza. Por cosas de mi inmadurez y mala cabeza, nos desviamos de los caminos, él siguió haciendo música y yo a recibir golpes de la vida. Después de 12 años y lecciones aprendidas, y por cosas del destino, tuve la dicha de volver a tener su confianza y, lo más importante, estar en sus últimos momentos. Mis condolencias a toda la familia Lozada Silupu y Lozada Floriano. Solo nos lleva la delantera. Hasta siempre, maestro Walther Lozada. Respeto y admiración por siempre”.