La primera temporada de “Yo soy Perú”, transmitida en 2012, fue una de las más competitivas en la historia del programa, debido a la reñida final entre Kurt Cobain (Ramiro Saavedra) y Juan Gabriel (Ronald Hidalgo). Finalmente, el imitador del ‘Divo de Juárez’ quedó en segundo puesto, pero se coronó en “Yo soy: la revancha” meses después.

Tan impresionante fue su caracterización, que el propio cantante mexicano reveló su deseo de conocerlo: “ Lo he escuchado por YouTube. Para mí es orgullo que me imiten, me da mucha alegría que estos chicos me admiren tanto, al punto de que me imiten, y yo me siento muy feliz porque también se les abre una puerta de trabajo (...). Me gustaría conocerlo y desearle que le vaya bien en persona ”, dijo a MVV Asociados.

¿Qué fue del imitador de Juan Gabriel de “Yo soy Perú”?

Poco después de su coronación en “Yo soy: la revancha”, Ronald Hidalgo recibió varios reconocimientos, como una condecoración de su natal Tacna, y comenzó a tener contratos y presentaciones por todo el Perú. En 2016, cuando se confirmó la muerte del verdadero Juan Gabriel, su imitador quedó bastante consternado, debido a que fue el hombre que le sirvió de inspiración.

“En verdad me ha caído bomba la noticia. Yo estaba en una reunión familiar y me he quedado con un sinsabor por esta noticia. Es algo impactante para todos sus fans. Estoy totalmente consternado, realmente consternado, no tengo palabras para decir ”, manifestó a RPP. Cabe señalar que, a pesar de las antiguas declaraciones del intérprete de “Querida”, nunca llegaron a conocerse.

Tras este suceso, regresó a “Yo soy” para un homenaje por la muerte del ‘Divo de Juárez’, en el que rompió en llanto al finalizar la canción “Abrázame muy fuerte”, emocionando a todos y haciendo lagrimear al propio Ricardo Morán.

El éxito de su imitación de Juan Gabriel continuó trascendiendo fronteras y, en el 2017, una productora lo llevó a Estados Unidos. “ Voy a realizar una extensa gira en homenaje a la estrella mexicana por Estados Unidos, en agosto. Este es un contrato que me va a permitir crecer como artista fuera de mis fronteras y es por un periodo de tres años ”, comentó.

Imitador de Juan Gabriel en “Yo soy Chile”

En 2020, Ronald Hidalgo decidió probar suerte en “Yo soy Chile”, en el que consiguió pasar el casting y avanzar varias fases de la competición. No obstante, no le fue tan bien como en el Perú y no pudo estar entre los finalistas del concurso. De hecho, la etapa de selección lo superó, pero dejando bastantes dudas a los jurados.

Hidalgo fue ocasionalmente invitado a varias galas de “Yo soy” e, incluso, volvió a concursar a comienzos del 2021 en “Yo soy: grandes batallas”, en el que culminó en segundo lugar. Entre finales de ese mismo año y comienzos de 2022 participó en “Yo soy: grandes batallas internacional”, en el que también ocupó el puesto dos.

Su familia también goza del talento para el canto, ya que su hermano participó en “La voz Perú 2022″ y su padre, Leo Hidalgo, lo hizo en “La voz senior 2021″.

Carrera como solista

En paralelo a su carrera como imitador de Juan Gabriel, Ronald Hidalgo también tiene el sueño de destacar como cantante con su propio nombre. El año pasado, sacó su primer sencillo musical llamado “El ángel más bueno”, el cual tiene un videoclip en YouTube y también se encuentra en Spotify.