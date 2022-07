La última aparición de Walther Lozada: “Todas las canciones de Armonía 10 pasaron por mí”

Tras el deceso de Walther Lozada, el fundador de Armonía 10, cientos de usuarios y algunos artistas se solidarizaron con la familia y expresaron sus condolencias. Se indagó en las redes sociales del cantante y se encontró un video en el que relata cómo fue el proceso de creación de su primer éxito musical.

Como se sabe, Walther Lozada falleció en el hospital Guillermo Almenara, la tarde del lunes 25 de julio, debido a una enfermedad crónica que le trajo complicaciones en su salud hace varios años. Esta noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial en Facebook de Armonía 10.

El último video de Walther Lozada en redes sociales

El último 21 de mayo, Walther Lozada publicó un corto video resumiendo cómo fue la elaboración de su primera producción musical. En esta publicación, él recalcó tener un don para escoger la voz adecuada que interpreta cada canción de su repertorio.

“Recuerdo que me dijeron que ya estaba el disco y yo tenía que distribuirlo en Piura. Fue así que compré 500 discos (...). Las lágrimas se me caían de felicidad y alegría porque era un paso que habíamos dado, muy grande para la cumbia piurana y norteña”, dijo al iniciar.

“Muy contento de haberles contado la historia. He estado un poco enfermo de nuevo, una recaída, por eso no he podido llegar a ustedes, pero pidan las historias de cualquier canción porque todas las canciones de Armonía 10 pasaron por este cerebro”, expresó; y agregó: “Dios me dio el don de encontrar el timbre exacto para la canción que él iba a cantar”.

Anuncian la muerte de Walther Lozada

“Dios ha hecho su voluntad y con el dolor en nuestro corazón, te decimos: ‘Hasta siempre, maestro Walther Arturo Lozada Floriano. Descansa en paz’”, se puede leer en la descripción que acompaña una fotografía del cantante.