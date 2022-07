Lesly Reyna y Aleck Acaiseid estarían distanciados tras boda en EE. UU.: “Estaba confundida”

El matrimonio de Lesly Reyna y Aleck Acaiseid se llevó a cabo el 23 de marzo con una íntima boda a la que invitaron a sus familiares y amigos más cercanos. Luego de cuatro meses, la pareja presenta problemas en su relación y, de por medio, existe una confusión por parte de la ex reina de belleza.

Este lunes 25 de julio, “Amor y fuego” presentó una conversación entre la producción, la también influencer y su esposo, en la que ambos dan su versión sobre lo sucedido en su matrimonio.

Aleck Acaised expresó problemas en la relación

A través de una historia en Instagram, el esposo de Lesly Reyna contó que la relación entre ambos atravesaba problemas y, a pesar de ello, ambos intentaron que funcionara sin algún resultado positivo.

“Ya no quiero que se confundan más. Últimamente, me llegan notificaciones preguntando qué pasa con nosotros. Pasa que nos queremos mucho, pero a veces el amor no es suficiente y lo intentamos, de verdad que lo intentamos con todo y contra todo. Intentamos hacer que esto funcione y si nos han visto juntos en una que otra historia es porque sí tenemos muchas cosas que nos siguen juntando, pero no como pareja”, dijo.

Lesly Reyna asegura que la discusión con su pareja "se salió de las manos". Foto: composición/Instargam/Lesly Reyna

¿Qué dijo Lesly Reyna?

La producción de “Amor y fuego” se comunicó con la modelo y ella contó qué tipo de relación tiene con su aún esposo. Expresó estar confundida sobre la situación que ambos mantienen.

“En realidad, ahora sí seguimos casados, sí estamos juntos, pero tuvimos un distanciamiento como pareja por el bien de los dos, pero igual estamos bien. Estamos uno para el otro. Todavía no está tomada ninguna decisión como de divorciarnos o algo así”, dijo al iniciar la llamada telefónica.

“Yo puedo ser la esposa de Aleck, pero no sé lo que piensa en su cabeza. Cuando yo hablé con él me dijo que era como un mensaje que estaba preguntando tanto. Estaba confundida en redes sociales sobre lo que estaba pasando”, finalizó.