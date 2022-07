Britney Spears muestra conversaciones donde acusa a su familia de querer matarla y luego las borra

Britney Spears ha generado un gran revuelo en redes sociales por sus recientes publicaciones donde muestra conversaciones con su familia, y aunque ya las haya borrado, los chats están circulando por internet.

Spears compartió dos publicaciones la madrugada del último lunes 25 de julio a las cuales llamó “pruebas”. Se trató de capturas de pantalla de conversaciones con su madre y su hermana mientras estaba bajo su tutela. Agregado a ello, la cantante compartió un post de reflexión sobre su nueva libertad acompañado de una descripción donde se cuestiona cómo se olvida de que ahora puede beber café al mismo tiempo que se pregunta qué secretos esconde “su familia”.

La estrella del pop dio a conocer un chat con su madre, Lynne Spears, respecto a la medicación que, según Britney, le hicieron tomar durante su tutela. “Siento que está tratando de matarme”, escribió la cantante durante ese intercambio con su progenitora. No obtuvo respuesta.

Cabe recordar en junio de 2020 ante un tribunal, Spears declaró que le hicieron tomar litio estabilizador del estado de ánimo mientras estaba bajo la tutela y que había visto cómo le quitaban de las manos sus decisiones personales y financieras desde 2008. Una dura batalla que finalizó el 12 de noviembre de 2021.

“Es un poco diferente con las pruebas... aquí están los mensajes de texto a mi madre en ese lugar hace 3 años... lo muestro porque no hubo respuesta”, escribió la icono del pop.

Horas más tarde, Spears compartió otra publicación en su cuenta de Instagram donde se apreciaban fotos de su hermana y su padre en un estacionamiento para autos junto a una foto de su actual esposo Sam Asghari tomando café con sus hermanas. Añadió que las fotos fueron tomadas durante la pandemia, cuando se le restringió más libertades de las pocas que tenía.

“Estoy reflexionando porque fue durante la COVID-19 cuando la curatela todavía estaba en vigor y no podía tener las llaves de mi coche ni salir de mi casa... pero como puedes ver, mi hermana y mi padre salen juntos y mi marido y sus hermanas salen a tomar café”, publicó.

Respecto a su hermana Jamie Lynn Spears -con quien está peleada desde principios de 2022- indicó que está “construyendo una casa enorme en Luisiana”.

“¿Cómo es que sus vidas no están expuestas? ¡La mía ha sido expuesta en la prensa con los documentales como una broma! Soy una broma en la prensa... no es muy agradable si me preguntas...”, escribió.

Y continuó: “Ya que la gente se puede divertir cándidamente conmigo, disfrutaría mucho presentándome en casa de mi familia para ver qué secretos esconden...”.

Es preciso mencionar que los mensajes fueron borrados al poco tiempo de ser subidos a internet, pero eso no fue impedimento para que muchos usuarios de Twitter los difundieran.