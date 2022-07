Shakira, Gerard Piqué y sus hijos vacacionarían en las Bahamas: ¿hubo reconciliación?

Los medios de comunicación continúan siguiendo los pasos de Shakira y Gerard Piqué, luego de que a inicios de junio se especulara sobre una posible infidelidad por parte del jugador. Según una fuente española, ambos protagonistas estarían camino a las Bahamas para vacacionar junto a sus hijos. La pregunta que todos se hacen es: ¿se reconciliaron?

Como se sabe, Shakira y Piqué estuvieron separados varias semanas e, incluso, se sabe que el deportista estuvo residiendo en su departamento de soltero, ubicado en Barcelona. Esta situación afectaría emocionalmente a sus descendientes, ya que los medios de comunicación no dejaron de especular sobre las razones de los problemas entre los famosos.

¿Qué se dice sobre Shakira y Gerard Piqué?

El medio español Chismes no like explicó que el futbolista y la cantante colombiana habrían acordado previamente reunirse en Estados Unidos, este 4 de agosto, con el objetivo de culminar el asunto legal sobre la tenencia de sus menores descendientes.

Ahora, Chismes no like expresó que la familia se podría juntar para disfrutar de unas ‘minivacaciones’ en las Bahamas con un objetivo. “No hay reconciliación. Es la locura de los padres que quieren que los hijos no se den cuenta de que se están separando. Se van a ir de vacaciones a las Bahamas. Van a jugar a la falsedad y la hipocresía porque después se tienen que ir a Barcelona a hacer la separación de los bienes por el bien de los niños”, explicó uno de los conductores.

PUEDES VER: Gerard Piqué habría rechazado oferta millonaria de Shakira por la tenencia de sus hijos

Piqué habría rechazado millonaria oferta por sus hijos

El viernes 8 de julio, Chisme no like contó que Shakira le propuso a Gerard Piqué darle una gran cantidad de dinero para que acepte cederle la custodia completa de sus menores hijos. Sin embargo, el jugador la habría rechazado.