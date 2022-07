David Bisbal: “Hay que buscar la suerte”

David Bisbal cumple 20 años en la música después de Operación Triunfo. Aunque no ganó, el almeriense -con tres Grammy Latinos- es la figura más famosa del reality. “En el 2023 vengo con un disco pop, con nuevos sonidos, pero al mismo tiempo sin dejar nuestra esencia latina. Y ese sonido aflamencado, pues, también está presente. Estoy seguro de que vamos a volver a Perú y a otros países”.

El español se conectó unos minutos por Zoom por la promoción de su nuevo sencillo y considera que, en la actualidad, un disco debe tener variedad. “La gente hoy elige la sencillez que es totalmente válido o también canciones más elaboradas”. En abril estrenó una versión de ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado, como regalo a su madre.

“Las canciones de antes son muy difíciles de cantar, hay que tener muchísimo control. No solo era un homenaje para Rocío Jurado, sino, para la letra y el corazón del señor Manuel Alejandro, que para tantísimos artistas ha podido escribir. Mi madre no ha parado de pedirme que cante esa canción por mucho tiempo. Hasta que un día la saqué de sorpresa y casi se cae del sofá (se ríe)”.

—¿Cómo defines ‘Tú me delatas’, en tu disco, una canción de pop-funk?

—Es un sonido que, en el principio de mi carrera, he tenido. Pero en el 2003 se hacía de manera diferente. Ahora es como más minimalista, hay una parte electrónica con sintetizadores. Vuelve el género a surgir y me fascina, estoy deseando poder defenderla en los conciertos.

—Ahora eres coach en La Voz Kids, ¿has recordado tus inicios? Tomaste un vuelo desde Almería a Barcelona para ir al casting de Operación Triunfo, y lograste entrar en la repesca.

—(Sonríe) ¡Y me costó mucho! Recuerdo que tenía 21 años, recién me había metido en mi primera vivienda, tenía una ilusión enorme. Para mí eso fue un esfuerzo económico muy potente, fue la primera vez que viajé en avión. Cada vez que veo a estos muchachitos o a las niñas que vienen a cantar, me hacen recordar todo lo que viví. Al final, con el esfuerzo, la dedicación y el equipo de trabajo, uno puede conseguir que los sueños se hagan realidad. Claro que sí, hay que buscar la suerte.

—Lo curioso es que tú no ganaste en esa edición. ¿Qué sueles decirles a los participantes?

—A los niños o niñas que se ponen nerviosos siempre les digo: ‘ponte nervioso si lo que pretendes es ganar La Voz. Pero no crees que es más inteligente pensar que tu participación en el programa es interesante, que puedes aprender y, después que ya salgas, sigue formándote para ganar en la vida’. Efectivamente, el sueño de muchos de ellos es ganar La Voz Kids porque son niños, (pero) muchos lo ven como: ‘Voy a aprender todo lo que pueda, a ver si cuando tenga 18 años puedo emprender una carrera’.

—¿Te ves produciendo?

—No sé si produciendo, nunca se sabe a dónde puede ir el mundo de las discográficas. Pero en México no he dudado en decirles a mis compañeros: ‘ojo, yo seguiría de cerca la evolución de esta voz’. Si yo hubiese tenido una discográfica, habría seguido de cerca y ojeado la evolución de alguno y hubiese tratado de ayudarlos. (A Universal) se los digo continuamente. En México he dicho: ‘perdóname, pero estas dos niñas no se pueden escapar, tienes que ayudarlas porque son voces extraordinarias’. Aquí en España, siempre les aviso. Muchos de ellos han sido firmados por la discográfica y eso me da mucha alegría.