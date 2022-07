Parejas de la farándula que ya se comprometieron, pero aún no tienen fecha de boda

Brunella Horna y Richard Acuña, Pamela Franco y Christian Domínguez, Cassandra y Deyvis Orosco, entre otras parejas, ya se comprometieron y aseguran que hay boda a la vista, pero los televidentes peruanos se preguntan: ¿se casarán o la relación culminará antes?.

El compromiso es una de las fases a la que toda pareja aspira llegar; sin embargo, no muchas coordinan cuándo será la fecha en la que contraigan nupcias. Este problema también se ve reflejado en la farándula peruana, contexto en el que varios famosos se encuentran en la etapa del noviazgo, pero no existe fecha de matrimonio a la vista.

Carol Reali y Rafael Cardozo

Ambos llegaron de Brasil e ingresaron a “Esto es guerra” para laborar como modelos del programa. Con el paso de los años, el amor entre ambos fue creciendo y alcanzaron los 10 años de relación formal. Luego de tanta insistencia por parte de los medios de comunicación, este año nuevo del 2022, Rafael Cardozo le propuso matrimonio a Carol Reali y provocó miles de reacciones en redes sociales.

Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ se comprometieron tras 10 años de relación. Foto: captura Instagram

Durante una entrevista con “Más Espectáculos”, Rafael Cardozo explicó cómo se sintió al comprometerse con la popular ‘Cachaza’ y aseguró que este año se casaría “sí o sí”. Luego de más de seis meses de este anuncio, aún se desconoce cuándo es la fecha pactada.

“Me arrodillé a las 0.00 (del 1 de enero). Yo escogí un anillo bien bonito (...) un anillo precioso para Carol. Yo temblaba. (...). Ahora que entregué el anillo, he vivido una cosa tan bonita que ahora sí me provoca casarme; este año me caso sí o sí”, expresó el chico reality.

Melissa Klug y Jesús Barco

A diferencia de la pareja anterior, Melissa Klug y Jesús Barco se comprometieron en septiembre del 2021, tras un año de mantener una relación. Ambos afirmaron que se casarían el 2022; sin embargo, después aseguraron que tienen varios negocios pendientes y la boda se verá retrasada por otro tiempo más.

La pareja tuvo momentos de crisis y se habló del tema abiertamente. A pesar de los conflictos, el jugador expresó: “Dios quiera el otro año... por ahora tenemos otras prioridades”, refiriéndose al matrimonio.

Jesús Barco responde a seguidores sobre su posible matrimonio con Melissa Klug. Foto: Captura de Instagram @jesusbarcob

Cassandra y Deyvis Orosco

Como se recuerda, Deyvis Orosco le pidió matrimonio en el mes de octubre del 2020, y no perdió la oportunidad de celebrar San Valentín con su novia de la forma más romántica.

El último 14 de febrero, el cumbiambero tuvo la original idea de pedirle matrimonio a su amada encima del escenario de un concierto en Huancayo. La emoción invadió a toda la multitud, sobre todo a Cassandra Sánchez, que no dudó en darle el sí.

Ambos ya conviven juntos, e incluso ya formaron una familia junto a su primogénito Milán de 8 meses y no se conoce la fecha para la boda o algún preparativo para este día especial.

Deyvis Orosco y Milan Foto: Instagram

Brunella Horna y Richard Acuña

Son la pareja de famosos que se comprometió recientemente. Ambos vivieron un romántico momento cuando Richard Acuña le pidió la mano en una sala de cine llena de sus familiares y amigos cercanos a Brunella Horna. Posterior a ello, todos fueron a una fiesta en la que celebraron este momento tan especial.

Richard Acuña organizó una romántica pedida de mano. Foto: brunehorna/Instagram

La fecha de este matrimonio no está pauteada todavía y, a dos semanas del compromiso, varias figuras televisivas y detractores no creen que ambos lleguen al altar, e incluso esta pedida fue catalogada como “cortina de humo” por parte de Rodrigo González.