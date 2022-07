‘Pato’ Quiñones: el bailarín peruano que pasó de “El gran show” a hacer giras con Daddy Yankee

Patricio ‘Pato’ Quiñones forma parte de los artistas peruanos que lograron potenciar su carrera al arriesgarse en salir del país para ver nuevos horizontes. Antes de ello, el coreógrafo logró hacerse un nombre en la farándula al participar en “El gran show” y “Esto es guerra”.

En el programa concurso de América TV, ‘Pato’ Quiñones se enamoró de su compañera de baile Milett Figueroa, por lo que generó varios titulares en medios de espectáculos en 2016. Luego, oficializaron su relación y estuvieron juntos por dos años.

Al finalizar el romance, ambos se enfocaron en sus trabajos, pues la ex chica reality quiso incursionar en la actuación, mientras que ‘Pato’ decidió emigrar a Miami, Florida, en busca de nuevas oportunidades. Su perseverancia le dio frutos, logrando incluso formar parte de videoclips de artistas internacionales, y ahora acompañará a Daddy Yankee en su último tour.

Milett Figueroa y Patricio Quiñones formaron parte de una de las parejas más sólidas de la farándula. Foto: Captura de América TV

“Yo terminé con una relación porque realmente necesito tiempo para mí, para mi carrera . Me estoy esforzando mucho, me he esforzado mucho para llegar hasta donde estoy, para que me respeten”, dijo ‘Milechi’.

Su paso por “El gran show”

El bailarín Patricio Quiñones ingresó al reality de Gisela Valcárcel como pareja de baile de Milett Figueroa, y fue en los ensayos que nació el amor entre ambos. En cada presentación se veía la complicidad entre ambos, además de ser captados fuera del escenario en situaciones cariñosas.

También asistían juntos a eventos sociales y fiestas, donde la prensa de varios medios los abordaba para conocer si había surgido algo más que una amistad, pero preferían guardar silencio. Sin embargo, su felicidad pudo más y empezaron a compartir fotos en sus redes sociales.

Su relación no era bien vista por figuras como Tilsa Lozano, quien aseguró que Milett era mucho para Patricio Quiñones. Incluso, Martha Valcárcel, madre de la modelo, no estuvo de acuerdo con el romance al principio.

Videoclips internacionales en los que aparece ‘Pato’ Quiñones

Uno de sus logros más grandes ha sido poder trabajar con Daddy Yankee. Si bien Patricio Quiñones confirmó que forma parte del equipo de bailarines para la gira “La Última Vuelta World Tour” —que empieza este 10 de agosto—, también apareció en el videoclip del tema “Zona del perreo”; en el video, el ‘Big Boss’ sale junto a Natti Natasha y Becky G.

“Un sueño cumplido, realmente muy agradecido por estar aquí. Antes de que se retire, voy a poder contar que bailé con el mejor de todos los tiempos. Gracias, @leochavez1010 (coreógrafo), por la confianza”, escribió el peruano en sus redes sociales.

Otro de sus trabajos fue con el dúo Ha*Ash, ya que formó parte del tema “Lo que un hombre debería saber”, publicado en marzo de este 2022. Hasta el momento, este sencillo ha alcanzado más de 13 millones de reproducciones en YouTube.

En esa misma línea, apareció también en el remix de la canción “Muy feliz” de Nicky Jam, Ñejo y Silvestre Dangond. Si hablamos de conciertos en vivo, el coreógrafo estuvo en el equipo de artistas urbanos como Farruko, Luis Fonsi, Nacho, Farina y Dalex.

Sin dejar de plano el ámbito nacional, trabajó con Leslie Shaw en una de sus últimas canciones titulada “Poderes”. En un momento, se los llegó a relacionar sentimentalmente, pero no se confirmó nada.

‘Pato’ Quiñones fue relacionado con varias figuras de la farándula

Luego de finalizar su relación con Milett Figueroa, el reconocido bailarín Patricio Quiñones fue involucrado sentimentalmente con figuras como Leslie Shaw, Michela Elías y Andrea San Martín.

Con la ‘Ojiverde’ estuvo recientemente involucrado en un escándalo mediático, luego de que se filtraron chats en los que la influencer le pedía al bailarín un encuentro en su casa, a pesar de estar en una relación con Sebastián Lizarzaburu.