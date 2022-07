Imitadora de Yola Polastri responde y niega usurpación de identidad: “Soy una ‘Yola bamba’”

Yola Polastri se enteró de que la Municipalidad de Carmen de La Legua está promocionando un circo en el distrito por Fiestas Patrias; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando vio que en la imagen principal del afiche está su imitadora en “Yo soy”, Marisol Valera.

Debido a su incomodidad, Yola Polastri mantuvo un enlace telefónico con “América hoy” para dar su opinión y hacer una acusación pública sobre el tema. En esta línea, la animadora infantil pidió a los televidentes que no se dejen engañar y que no asistan al evento organizado por el alcalde.

¿Qué respondió la imitadora de Yola Polastri?

“Amor y fuego” tuvo la oportunidad de conversar con la exparticipante de “Yo soy” e imitadora de Yola Polastri para conocer su versión de los hechos. Durante esta llamada, ella se defendió de las acusaciones en su contra y negó haberse hecho pasar por la reconocida cantante y aseguró que asistirá al circo organizado por la Municipalidad Carmen de la Legua.

“Yo soy una ‘Yola bamba’. Sí, es verdad, soy una ‘Yola bamba’. No soy la verdadera, lo admito, jamás me he hecho pasar por Yola Polastri”, expresó. De igual modo, agregó que la productora del payasito Crispín estuvo a cargo de la organización del show: “Él ha organizado todo el show. Yo voy a ir con las chicas que trabajan conmigo”.

Polastri no desistió y aseguró que tomará medidas legales: “Todos están aceptando que están usando mi nombre, retiren el aviso y pidan las disculpas del caso, que no engañen a la gente”.

Yola Polastri indignada con la Municipalidad de Carmen de la Legua

A través de un enlace con “América hoy”, Yola Polastri expresó su incomodidad frente a la presentación que su imitadora de “Yo soy” tendrá producto de un contrato con la Municipalidad de Carmen de la Legua. Esto debido a que en los afiches que se pegaron no se precisaba que la joven no era la cantante original, según ella.

“Siempre se hace imitaciones de grandes artistas, pero esto está mal hecho y están usurpando mi nombre. ¡Que vergüenza con el alcalde! Qué clase de gestión estará haciendo”, increpó Yola Polastri.