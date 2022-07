Yahaira Plasencia: “Estar en los premios como la única mujer salsera es empoderar a las mujeres”

¡Brilló por todo lo alto! Anoche, 21 de julio, Yahaira Plasencia tuvo un gran avance en su carrera, al haberse presentado en los Premios Juventud 2022 junto a otros artistas boricuas, como parte del homenaje a la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico. La salsera interpretó su último tema “La cantante” y fue ovacionada por el público.

La ‘Patrona’ formó parte de uno de los eventos musicales más importantes de habla hispana al que acudieron estrellas de la industria como Daddy Yankee, Karol G y J Balvin. La República conversó con Yahaira Plasencia, quien reveló que una de sus metas más grandes es lograr visibilizar a más artistas mujeres que también aman la salsa.

Yahaira Plasencia y su homenaje a El Gran Combo

La intérprete de “Cobarde” expresó su admiración hacia el grupo puertorriqueño y se mostró agradecida por la oportunidad de homenajearlos.

“El Gran Combo es una orquesta con más de 50 años de trayectoria musical y definitivamente para mí es increíble poder rendirle homenaje a tan grandes músicos . De hecho, fue un honor y una experiencia increíble”, dijo a La República.

Tras su presentación, diversos medios peruanos comentaron su performance. Magaly Medina, si bien celebró que haya cantado sin playback, criticó su vestuario en la alfombra roja de los Premios Juventud 2022.

Yahaira Plasencia interpretó uno de los hits de la orquesta puertorriqueña. Foto: Yahaira Plasencia/Instagram

“Yo estoy contenta con mis outfits, ha tenido muy buenos comentarios, quizás a algunos no les guste, pero es la opinión de cada uno” , contestó, y precisó que recibió positivos comentarios por trabajadores de la cadena televisiva Univisión, encargados de cubrir el evento. “De hecho se hizo un buen trabajo y estoy contenta con los resultados”.

Asegura que no necesita el playback

La artista nacional reveló que en general no utiliza playback para cantar en sus presentaciones. “Yo siempre canto en vivo en todos mis conciertos, ya sea en Lima, tuve el Festival Salsa al Parque, Colombia”.

“El tema es que lo que no entiende mucha gente, que obviamente no sabe cómo se mueve la industria musical, es que para cantar en estos premios uno tiene una logística antes (...). Es un trabajo muy grande, no es que vas, te paras y cantas”, agregó.

Su principal referente es Jennifer Lopez

La mañana de este 22 de julio, en entrevista con “América hoy”, Christian Domínguez aprovechó para comparar a la salsera con la ‘Diva del Bronx’, luego de ver su presentación en San Juan, Puerto Rico. Asimismo, Ethel Pozo y Janet Barboza respaldaron su comentario.

“Yo siempre lo he dicho, mi mayor referente es Jennifer (López), para mí es una artista muy completa y es bailarina como yo. Ella es bailarina, después se hizo cantante y es una estrella mundial; y ese es mi objetivo: ser una estrella grande, representar a mi país también”, expresó Yahaira Plasencia en conversación exclusiva con La República.

Yahaira Plasencia se presentó en los Premios Juventud el 21 de julio. Foto: Yahaira Plasencia/Instagaram/ABC

Considera que no es fácil ser una artista mujer en la salsa

En la actualidad, figuras como Son tentación, liderado por Paula Arias, Brunella Torpocco, Daniela Darcourt y la misma Yahaira Plasencia, son algunas de las grandes referentes femeninas nacionales en el género de la salsa, sin embargo, la intérprete de “U la la”, asegura que es un terreno difícil.

“La verdad sí. En las pocas oportunidades que he tenido de salir de mi país, por ejemplo, el Festival de Salsa al Parque, la gente se sorprende mucho porque la salsa siempre ha estado liderada por un género masculino , pero esta vez estamos empoderando a las mujeres”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que en el Perú hay talento de sobra. “No solamente soy yo, sino somos muchas que entre nosotras nos conocemos. Quien salga, va a lograr que los ojos del mundo estén en el Perú, que vean tanto talento que hay”.

“De hecho, el estar en Premios Juventud como la única mujer salsera, eso es empoderar a las mujeres, a la unión, a respetarnos, a querernos y apoyarnos entre nosotras”, puntualizó.

Yahaira Plasencia orgullosa de ser una cantante de salsa

Ahora, Yahaira Plasencia se encuentra viajando al estado de Virginia para ofrecer un concierto en un festival gastronómico en el que también estará presente Tony Succar para animar al público latino y peruanos que reside en el extranjero.

La salsera es consciente de que este género es querido por el público, pero lamenta que no obtenga el reconocimiento que merece. “La salsa es un género que definitivamente no está liderando a nivel mundial, pero es un género que nunca va a faltar en una reunión, en una fiesta, una discoteca, donde sea, siempre va a existir la salsa”.

Yahaira Plasencia cantará en Virginia (EE.UU.) el 24 de julio. Foto: composición LR/Yahaira Plasencia/Tony Succar/Instagram

Por ello, invita a todos los jóvenes que desean incursionar en la música, que se arriesguen y sueñen en grande. “Yo creo que las jóvenes que quieren hacer salsa, que se arriesguen. Necesitamos una nueva generación, necesitamos más cantantes y si son mujeres, mucho mejor todavía para que la salsa siga vigente” .

¿Yahaira Plasencia regresará a “Esto es guerra”?

Una de las facetas de Yahaira Plasencia que miles de peruanos recuerdan es cuando formó parte de “Esto es guerra”, época en la que generó gran polémica por realizar una reunión social durante la segunda ola de la COVID-19.

Sin embargo, ha dejado sepultado aquel escándalo y ahora está concentrada en su carrera artística. Aun así, no niega la posibilidad de volver a un reality. “Uno no puede descartar nada en la vida, yo creo que la vida da un giro de 360 grados en cualquier momento, lo que sí puedo decir es que estoy proyectada únicamente en mi carrera y de ser grande”.