Giovanni Ciccia quiere que ‘Giselo’ vuelva a “Al fondo hay sitio”: “Me parece un tipo muy encantador”

Giovanni Ciccia ha tenido más escenas en la teleserie “Al fondo hay sitio” este 2022 que en las temporadas anteriores. Su personaje ha calado tanto que muchos le han dicho que ya odian a Diego Montalbán, quien ha hecho la vida imposible a la familia Gonzales.

“Bueno, cuando alguien dice: ‘Odio a Diego Montalbán’; yo digo: ‘Bien, lo logré’. Ese es mi trabajo. Esto está bueno. De eso se trata”, expresa Giovanni Ciccia, quien el último jueves 21 de julio estrenó en los cines nacional su película “Cosas de amigos”.

Cualquiera puede actuar

El último lunes 27 de junio, Edson Dávila sorprendió a más de uno al tener una participación especial en “Al fondo hay sitio” junto a Giovanni Ciccia. Ambos dieron vida a los conductores del programa culinario “Van o no van con Montalbán”.

En la ficción tuvieron sus diferencias, pero, en la vida real, el consagrado actor expresó sus deseos de que el popular ‘Giselo’ tengas más escenas en la teleserie.

“Lo máximo, se le extraña porque salió muy poco. A mí me encantaría que salga más, me parece un tipo muy divertido y encantador”, manifestó Ciccia, quien no tiene problemas en compartir roles con alguien que no se ha preparado como actor.

“Todos podemos actuar. El teatro y la actuación son inherentes al ser humano, todos actuamos desde que nacemos y el teatro es un juego al que todos tienen acceso” , comentó.

En ese sentido, Ciccia asegura que él no es nadie para pedir a otros que se preparen para actuar.

“Pero sí puedo recomendar que actúen y jueguen. El teatro es parte de la vida y es súper importante para el desarrollo de todas las personas, por eso, en los colegios se enseña teatro. Entonces, hay que actuar. La diferencia está en que si actúas bien o mal, eso lo decide el público, pero nadie puede prohibirle a otra persona su derecho a actuar”, indica.

Regresó al cine

Dirigida por Giovanni Ciccia, “Cosas de amigos” ingresó a la cartelera nacional esta semana. Su comedia producida por La Soga Producciones se centrará en tres amigos: Raúl (Rodrigo Sánchez Patiño), Santiago (Bruno Ascenzo) y Eduardo (Óscar López Arias). Ellos se conocen de toda la vida. No solo juegan pichanga y play, también comparten gratos momentos entre familias.

Sin embargo, todo esto se ve fracturado cuando Santiago les revela que es gay y que quiere separarse de su novia. Raúl tratará de convencer a su amigo de que lo suyo no es más que una confusión, lo que desatará una serie de inesperadas situaciones.