Claudio Armando rompe en llanto luego de que YouTube eliminó videos de “Boquita de caramelo”

A diferencia de los videos en vivo donde siempre se le puede apreciar contento, hace unos días, Claudio Armando, vocalista de la agrupación Los Capos, apareció en sus redes sociales muy acongojado luego de advertir que la plataforma YouTube eliminó los videos oficiales donde interpretaba “Boquita de caramelo”, un tema que lo ha popularizado en el vecino país de Bolivia.

“ Acaban de banear el video de “Boquita de caramelo remix” y me duele muchísimo, estoy dolido y no sé cómo reaccionar en estos momentos... También el “Mix Mentiras” lo han eliminado. Han sido noches y días que me dediqué a promocionar ese tema”, dijo mientras derramaba algunas lágrimas y caminaba por las calles de Bolivia.

En otro momento, aseveró que la persona que bajó la cuenta no era el compositor de “Boquita de caramelo”. “ Esa canción estaba sepultada, pero veamos qué tan grande es la envidia de la gente ... Me duele, jamás en mi vida me había sentido tan orgulloso de algo que había hecho”, sostuvo mientras continuaba afectado.

“Boquita de caramelo remix” registraba más de 4 millones de visualizaciones en apenas unas semanas de ser lanzada. En tanto, el “Mix mentiras” a cargo de Los Capos fue reproducida más de 15 millones de veces. En ambos casos, Claudio Armando era el responsable de darle vida al tema.

Pasadas algunas horas, a través de sus redes sociales, el cantante peruano anunció a sus seguidores que se repondrá de este difícil momento y continuará trabajando.

Sobre “Boquita de caramelo” y Claudio Armando

Este tema se hizo popular en el Perú hace más de 10 años bajo la interpretación de Felipe Pizarro, un cantante de música tropical conocido como ‘Roy’ y su agrupación Los Gentiles. Sin embargo, el autor de la letra es Juan Bailón Llahuilla Quispe, músico procedente de Juliaca (Puno).

Si bien la letra y el género persisten en “Boquita de caramelo”, la agrupación Los Capos le hizo varios cambios. Además, le dio un ritmo más al estilo de cumbia sureña.

El alcance de la canción fue tal en Bolivia que, por ello, el propio Claudio Armando hizo un remix con el tema acompañado de otros cantantes del país altiplánico.

Sin embargo, el propio Bailón Llahuilla habría manifestado su malestar debido a que ni el propietario de Los Capos ni el propio Claudio Armando le solicitaron permisos para interpretar el tema que los popularizó en Bolivia.

¿Quién es Claudio Armando de Los Capos?

Claudio Armando es un cantante peruano que radica en Bolivia luego de firmar contrato con la agrupación de cumbia Los Capos. La popularidad del artista se disparó en el país altiplánico al interpretar el tema “Boquita de caramelo” . Cuenta con miles de personas que lo siguen en sus diversas presentaciones.

Claudio Armando, quien es natural de Iquitos, desde que estaba en el colegio, tenía como objetivo convertirse en cantante. Existen algunos videos de sus primeras incursiones en las tarimas. Sus siguientes presentaciones fueron en el programa “Yo Soy” (Perú), donde imitó al cantante Abraham Mateo, en el año 2016.

