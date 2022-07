Amy Gutiérrez habla de su nueva pareja: “Es una relación estable, tenemos bastante tiempo juntos”

Amy Gutiérrez, quien hace una semana estrenó su canción “A cuánto me quedé”, no se imaginó que, al ir al concierto de Gian Marco Zignago en el Estadio Nacional, acompañada de su novio Cristhian Gonzales, las cámaras la iban a abordar para preguntarle sobre su estado sentimental.

“Yo no sabía. Yo llegué, me paré y todos estaban viendo el show normal. Pero no sabía que yo estaba en el lado donde estaban todas las cámaras. Después de un rato empezaron a llegar con ellas y ya yo dije: ‘Diosito, tú sabes por qué está pasando esto en este momento’”, declaró Amy Gutiérrez para La República.

La popular Amy G, apelativo que le puso Gisela Valcárcel, asegura que siempre ha salido con el bailarín Cristhian Gonzales. “Yo con él siempre ha salido, pero nunca me han grabado. Pero yo sé que Dios sabe cómo, cuándo, dónde y por qué. Dios quiso que justo en el Platinium (zona del show), donde estábamos (Cristian y yo), estuvieran todas las cámaras. Yo estaba en la boca del dragón”, añadió.

La primera ganadora de “La voz kids” asegura que su romance con Cristhian Gonzales, a quien calificó como “su compañero de vida”, no es algo reciente. “Yo hablo normal porque es una relación, para mí, estable, porque ya es un tiempo bastante largo que estoy con él y por eso es que estoy muy segura de esto. Estoy tranquila, enfocada y feliz”.

Tiene suerte en el amor

A sus 23 años, Amy Gutiérrez dice que no solo tiene suerte en el amor de pareja, sino también se siente bendecida por el amor que le brindan sus papás y sus amigos. “Tengo suerte en el amor en general, o sea mis papás que están ahí, que nunca me juzgan. Yo no soy perfecta, me equivoco mucho, pero ellos están ahí. Para mí, eso es tener suerte, que estén ahí y me den todo su amor. (Tengo) amigos de toda mi vida, que me conocen desde el colegio, que me apoyan y están conmigo, a pesar de que no los vea muy seguido, igual están ahí. Para mí, eso es amor puro”.

Añade que los momentos especiales con su pareja se los guarda para ella: “Y ahora con Cristian, mi compañero de vida, sí tenemos bastante tiempo juntos; sin embargo, yo me guardé un poco. No me gusta estar ventilando mi vida privada, me gusta vivir los momentos especiales y bonitos solamente para los dos”.

―¿La actuación sigue siento importante para ti?

—Este año hay una sorpresa con la actuación. Cómo es la mente tan poderosa. Me acuerdo que empezando este año dije: “no sé cómo, pero este 2022 yo tengo que hacer algo en la actuación”. Ya había terminado de grabar “Brujas” que es “Princesas 2″. Yo tengo muy pocas escenas ahí en “Brujas”, entonces me quedé con las ganas de hacer más cosas. Dije: “este 2022 cómo sea voy a actuar sí o sí”. Y ahora salió una propuesta para una película y, si Dios quiere, el otro año la estamos grabando.

―¿Aún te gustaría ser jurado de “La voz”?

—Ojalá, ojalá. En mis planes no está ahorita estar en algún reality, en algún programa concurso o proyecto de televisión que sea constante, que demande mucho tiempo. Pero si se da la oportunidad más adelante de poder estar sentada en alguna de las sillas, sea en “La voz kids”, en “La voz Perú”, en “La voz senior” o en “La voz, nueva generación”, sería increíble para mí. De hecho, no hay nada cerrado, no hay propuesta. Pero si se da, yo encantada.

―¿Y crees que tienes la capacidad para ser coach en el concurso?

—Sí, claro. Yo también sigo aprendiendo, sigo estudiando canto, sigo estudiando música y sé que con todo lo que puedo aprender y lo que voy a seguir aprendiendo, puedo ayudar a otras personas con algunos consejos o con algo que de verdad necesiten escuchar.