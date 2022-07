¿Quién no recuerda el “Agüita de Coco”? Aquel video que se hizo viral en redes sociales, en 2012, en el que aparecía un DJ mezclando sonidos de música electrónica con las graciosas frases de una mujer selvática y los pasos de un bailarín. Esta cantante, conocida popularmente como Maricuchita, se hizo bastante mediática y, hasta el día de hoy, sigue disfrutando de aquel éxito. Entérate a qué se dedicaba antes del videoclip y qué hace en la actualidad.

La artista, nacida en la provincia de Lamas, San Martín, hoy vive en Tocache, donde reveló que la gente la sigue recordando: “ Es una ciudad muy linda y acogedora, Tocache siempre me ha dado trabajo. Su linda gente me quiere, me aprecia, me respeta, para ellos nunca he muerto. Maricuchita sigue viva en todo lugar ”, declaró al programa Sumaj Tocache.

La historia de Maricuchita

Maricuchita contó que, antes del éxito de “Agüita de Coco”, ya era famosa en el departamento de San Martín gracias a que conducía un espacio radial: “Yo trabajaba en una emisora llamada Marginal Radio, ahí tenía un programa llamado ‘Maricuchita, costumbres de la selva’. Hablaba de mitos, cuentos, leyendas, comidas, plantas medicinales, etc. Era bien conocida, e, incluso, tenía mis giras”, relató.

Este éxito la llevó a conocer al DJ JB, quien terminó de catapultarla a la fama: “Un día me llamaron de una televisión muy importante de Tocache para entrevistarme y, en sus instalaciones, conocí a DJ JB, quien trabajaba en la televisora. Él me ofreció hacer un video, eso me entusiasmó y lo llamaba todos los días para preguntarle cuándo lo hacíamos, hasta que se lanzó”, indicó.

Problemas con DJ JB

Poco tiempo después de su popularidad, tanto Maricuchita como Beto, el bailarín, denunciaron que no veían las ganancias del clip; y no fue hasta que este último se quejó ante los medios de Jhon Bogarín (nombre del DJ) que se volvió mediática la acusación. “El único dinero que nos llegó fueron 150 soles por cada show que ofreció DJ JB en Pucallpa”, manifestó la cantante.

¿Qué fue de Maricuchita?

Dos años después, la señora y el DJ se reconciliaron y lanzaron la segunda parte de “Agüita de Coco”, pero esta vez sin la presencia de Beto, quien fue reemplazado por la señora Olegaria. Si bien este tema no tuvo la misma fama que su predecesor, actualmente cuenta con unos, nada despreciables, 2 millones de reproducciones en YouTube.

Actualmente, Maricuchita cuenta con un canal de YouTube creado a fines de 2021 y en el que ha lanzado ya tres canciones: “Ya llega la Navidad”, “La charapita pusanguera” y “Vamos a la Fiesta de San Juan”. A diferencia de su primer éxito, estos temas tienen un sonido más tradicional a las costumbres peruanas.

Por otro lado, tiene una cuenta de TikTok, en la cual se dedica a promocionar sus temas, pero también a mostrar otra faceta suya, como preparar platos típicos de la selva peruana.

Éxito en TikTok

Últimamente, la canción volvió a tomar notoriedad cuando los famosos tiktokers peruanos Lossiblings lo bailaron en un trend, a mediados del año pasado, por lo que muchos regresaron al video. Incluso, el propio DJ JB dejó un mensaje que decía: “Comenta si vienes de TikTok de parte de Lossiblings”.