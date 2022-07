Patricia Barreto: “Ser Edith Piaf fue mi tesis, ‘Volar’ es el hecho concreto”

Después de salir de los sets de televisión, Patricia Barreto se embarcó en un entrenamiento de cinco horas, cada día, para estar “al nivel de los acróbatas” con los que trabajaría en su circo, un proyecto que describe como “uno de sus sueños”. “Es un hermoso regalo que me da la vida. Ernesto Pimentel venía de seguir mi trabajo y sabía de mi sueño de ser acróbata y me propone estar en la carpa de Lima Sur. Y claro, estaba lista para asumir el reto”.

Para el espectáculo ‘Volar’, la protagonista de ‘No me digas solterona’, estuvo a cargo del guion en el que mostrará también teatro y música. “Siendo casi una autobiografía, me ha exigido un montón. Voy a representarme a mí y tengo que ser consecuente, entonces, me tomo en serio el hecho de que estoy compartiendo el escenario con acróbatas y mínimo, por respeto, tengo que estar al nivel. No solo basta con ser la figura del momento, la famosa o ser Maricucha (sonríe), sino me van a ver al nivel de un acróbata, físicamente lista. En mi carpa estamos con la Tropa del Eclipse, que nos representa en festivales internacionales. Creo que debemos revalorizar al artista circense”.

La actriz, que estudió circo en Buenos Aires y en los talleres de La Tarumba, nos adelantó que tendrá un número en solitario. “Además de subir al aro, tengo otro espacio sola. Mi cuerpo ha cambiado, mi alimentación ha cambiado y uno piensa que comes menos, pero comes más para acelerar el metabolismo. Y hay un momento en el que yo misma dialogo con mi miedo y mi alter ego, nos ponemos de acuerdo. Porque el miedo no lo eliminamos, lo agarramos de la mano y le decimos, ‘vamos a volar juntos’. Queremos que esa metáfora poética sea comercial y divertida”.

Popular por sus personajes en televisión, Patricia recuerda al personaje de Edith Piaf como su reto más grande antes de protagonizar su primera película. “¡Uf! ¡Fue un año de temporada!”, dice sobre la obra que estrenó en la Alianza Francesa. " Y ‘Volar’ es eso…yendo al lado emocional, es tener algo concreto de que los sueños se hacen realidad. Y es lo que estoy transmitiendo en el texto y en el espectáculo, en la historia. Quiero compartir con los niños, decirles que sí, que yo soy una artista que ha cumplido todos sus sueños con trabajo, pasión y disciplina. Si Edith Piaf fue una tesis, ‘Volar’ es un hecho concreto, es algo que voy a materializar todos los días”.

Como parte de la propuesta, invitaron a Edgar Vivar, quien ya ha trabajado en obras de teatro en Perú. “Para mí es un referente, no solamente como comediante y artista, es maravilloso en mi vida. Es amigo de Ernesto y él lo ha invitado a que forme parte del espectáculo. Van a ver a estos personajes que dialogan y que confrontan sus propias historias y que a la vez juntos aprenden el uno del otro. Él es una persona sencilla, cercana ¿sabes? Teniendo la trayectoria que tiene, habiendo viajado tanto, siendo tan reconocido y se mantenga con esa humildad, nobleza... podría haberse quedado en lo más elemental y superficial que, a veces, te da la carrera, pero el señor Edgar Vivar me da un ejemplo de sencillez, ¡qué increíble! Yo estoy agradecida por este momento”.

Patricia bromea y dice que, de alguna forma, fue por momentos “la madre de todos los niños del Estado” cuando ingresó a ‘Aprendo en casa’ y espera que su proyecto sea más que una temporada. “Es un buen momento para disfrutar la presencialidad. Es un espacio que te va a dar esperanza. Sigamos teniendo fe, sigamos creyendo que podemos seguir adelante, así atravesemos una pandemia. Yo no me voy a rendir, yo no tiro la toalla, en todo sentido, en lo laboral, en lo político. Como artista, nuestro estilo de vida es seguir creando para transformar y no solamente ser el espejo de la sociedad; nuestra sobrevivencia está en eso”.