Miluska Eskenazi estrena bachata

La actriz y cantante Miluska Eskenazi, lanzó un nuevo material musical con el que incursiona en un nuevo ritmo: la bachata. “Peligro de extinción”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Para Miluska, destacada participante de La Voz Perú, esta experiencia marca una faceta importante en su carrera profesional, pues a pesar que ya había estrenado el tema propio “Brilla Ahora”, el cual se convirtió en un éxito para niños y adultos por el mensaje que transmite, esta vez apuesta por un ritmo más bailable.

“Mi primer tema musical nos habla de atrevernos a hacer cosas y confiar en nosotros mismos, ahora me fui por algo más comercial, porque me gusta mucho la bachata y quisimos hacer algo distinto, ya que en Perú la mayoría de cantantes se inclinan por otros géneros como la salsa”, detalla la intérprete.

El nuevo proyecto nace cuando conversa con su productor peruano Jai Martin, que radica en Estados Unidos, y la escucha cantar por primera vez este tema completo. “En ese instante decidió apostar por la canción que habla del desamor, pero también de la superación y de poder dejar ir ese sentimiento. Le gustó la letra, pero también cómo lo interpreto”, cuenta Eskenazi.

Explica que el tema se grabó en el mismo estudio donde trabajan Yahaira Placencia y Amy Gutiérrez. “La bachata me parece un género muy romántico que no se utiliza mucho acá en el Perú, a pesar que existen grupos de baile extraordinarios. Montamos toda una producción con un equipo maravilloso y grabamos el video en el Callao, me metí al mar de Chucuito helado en pleno invierno, pero todo valió la pena porque el videoclip ha quedado precioso”, revela la cantante quien espera poder grabar algún día con Bareto, Armonía 10, Cielo Torres, Yahaira y Amy Gutiérrez.

Mientras tanto, a partir de hoy, estará participando en el Circo Estelar con Patricia Barrero y Edgar Vivar.