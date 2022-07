Nacho di Marco sobre la homosexualidad en el cine: “Argentina está 10 años más adelantada que Perú”

El actor Nacho di Marco llegó a nuestro país para ser parte de “Los Vílchez” (2019). Gracias a la aceptación de su personaje, el ‘Bicho’, el argentino logró más papeles en otras producciones nacionales, tales como “Princesas”, “Junta de vecinos” y “Brujas” (sin estrenar). También llegará al cine tras ser parte del elenco de “Cosas de amigos”, comedia que se estrena en las salas peruanas este jueves 21 de julio.

Desde Argentina, Juan Ignacio di Marco (su verdadero nombre) dio más detalles de su papel como Julián Dolán en el filme dirigido por Giovanni Ciccia. En ese sentido, el artista admitió que su popularidad en Perú le ayudó a que en Argentina lo tomen en cuenta para integrar la telenovela “Argentina, tierra de amor y venganza” o “ATAV” (como también la llaman).

―¿Cuál es la importancia de tu papel en la vida del protagonista en “Cosas de amigos”?

Mi personaje es Julián Doland, un chef internacional que ha logrado premios. Es muy viajero, muy aventurero, muy open mind, que ingresa a la vida del personaje de Bruno Ascenzo (Santiago), que recién está saliendo del clóset. Así que es todo un descubrimiento para él. Julián ya es miembro de la comunidad LGTBIQ+ y le va mostrando un poco cómo es la vida del ir viajando, de eventos, de un montón de cosas que el personaje de Bruno recién empieza a conocer.

―Argentina tiene más producciones que hablan de la homosexualidad. ¿Tú representas un poco lo que es Argentina y Bruno lo que es Perú?

Sí, puede ser. Argentina está 10 años más adelantada que Perú en este tema, ya se viene contando —desde hace rato— en lo que es ficción. Este personaje no es argentino 100%, nunca se devela de dónde es. Pero sí se muestra como un tipo muy viajero y con la cabeza superabierta; y el personaje de Bruno viene de una sociedad mucho más conservadora y es ese choque que queríamos mostrar para que también los peruanos se sientan identificados.

―¿Tu experiencia en este tipo de personajes te ha ayudado a contar mejor la historia?

De hecho, mi debut actoral fue en teatro en el año 2016 con un personaje homosexual. Después hice dos personajes gays en dos obras de teatro diferentes. También lo conté en ‘Simona’, donde hice un personaje LGTBIQ+. Fue un auge. Argentina empezó a contar este tipo de historias y la siguen contando. Me parece que ahora Perú está empezando a hacer lo mismo. Está buenísimo mostrar esta realidad. Como actor es un placer meterme en la piel de personajes que están ajenos a mí.

El personaje de Nacho Di Marco es pareja de 'Santiago' (Bruno Ascenzo) en "Cosas de amigos". Foto: BF Distribution, difusión

―¿Por qué deberíamos de ver “Cosas de amigos”?

Es una comedia en la que se van a divertir muchísimo, es muy graciosa y también tienen momentos muy profundos. Yo ya pude verla con el elenco y en un momento lloré. Está bueno que se cuenten estas historias para que evitemos señalar al otro y lo dejemos ser feliz con la vida que quiera hacer.

Ascenso actoral

―Te trajeron a Perú por tres meses, pero te quedaste más de tres años y medio. ¿Te lo imaginaste?

Fue una locura, la verdad. Uno va a planificando sobre la marcha. Lo que fui aprendiendo con esta carrera es que uno nunca sabe dónde va a estar parado el mes siguiente. Es lo mágico que tiene esto. Es una montaña rusa que no sabes dónde empieza ni dónde termina. Fue una experiencia tremenda, me quedo con el cariño de la gente. Tengo amigos. Quiero volver a visitar (Perú). Si me decían antes de irme (de Argentina) que iba a estar tres años y medio, no lo hubiese creído.

―¿Estar en producciones peruanas con alto rating te sirvió para que en Argentina te tomaran en cuenta?

Puede ser. Uno nunca sabe por dónde vino esa decisión de volverme a convocar, pero sin dudas que me ha ayudado, no sé si a que me llamen, pero sí a crecer como actor y como persona, porque te da el oficio de estar grabando tanto. Obviamente, venir acá (a Argentina) con toda esa experiencia es estar parado desde otro lugar que no tiene nada que ver a cuando me fui de acá.

―Hasta papel protagónico te dieron en “Argentina, tierra de amor y venganza”

Sí, claro. Cuando yo estaba acá, solo estaba haciendo bolos y pequeñas participaciones. Ahora tengo la posibilidad de estar haciendo un protagónico en Argentina con lo difícil que es acceder a estos papeles acá, por la gran cantidad de actores y la poca producción en lo que es ficción. Es un lugar privilegiado que me toca ocupar hoy y estoy feliz con eso, defendiéndolo a muerte y muy enfocado. Es un sueño.

―¿Planeas continuar en Argentina o te gustaría volar a Perú, México u otro país?

Diría que ambas porque cuando estaba en Perú decía ‘en algún momento tengo que volver a Argentina’, pero no lo veía tan cercano. Lo veía más de grande. Quizás de Perú yo estaba planificando moverme para México. Pero uno como actor no puede decidir tanto, decides sobre la marcha según lo que vaya saliendo. Si uno está en una meseta laboral donde no está sucediendo nada, ahí te vas a otro país y empiezas a buscar las oportunidades. Pero en Perú me seguían saliendo una tras otra, entonces yo me quedaba obviamente feliz y laborando. Así que pude cerrarlo con trabajo, que eso es lo mejor que puede pasar, porque uno ya sabe que termina una cosa y empieza con otra; y no tiene esos meses de incertidumbre que son muy propias del actor.

―¿No te dio miedo empezar de cero en México, donde no tenías nada certero?

No me ha tocado todavía esa cosa de ir a un lugar sin nada, que era lo que iba a hacer a México, porque cuando fui a Perú, tenía la propuesta de ‘Los Vilchez’. Pero eso es lo que yo venía haciendo acá en Argentina, estaba estudiando mientras buscaba las oportunidades audicionando, pero no me daban una oportunidad de estar aquí. Solo pequeñas participaciones que te permiten mostrarte un poco, pero hay que manejar esa ansiedad, pensar que ya va a llegar y seguir formándose, que eso es muy importante. Toda la experiencia en Perú suma mucho, eso es currículum.

Otras pasiones

―¿La música sigue estando a la par de importancia que la actuación?

Sí, está un poco a la par, pero obviamente lo actoral encabeza porque como cantante me estoy lanzando muy de a pocos. Todavía no me animo a lanzarme con todo. Hay que estar enfocado en una (faceta) muy bien, por lo menos en la actuación. Y el canto veré cuándo es el momento indicado de seguir relanzándome.

―¿El marketing sí quedó relegado totalmente en tu vida?

Es una etapa que tuvo que ver más que nada con mi formación como persona, para decir ‘empecé una carrera y la pude terminar’. Me deja tranquilo no haberlo dejado ‘colgado’, que pude finalizar una etapa que arrancó como ‘hagamos algo para no hacer nada’, pero no estoy interesado para nada en involucrarme en eso, lo mío es lo artístico.