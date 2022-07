Maricarmen Marín: “No creo que por ser mamás tengamos que renunciar a nuestros sueños”

Maricarmen Marín regresa a la música tras siete meses de tener a su hijita, Micaela, fruto de su amor con el productor Sebastián Martins. Mediante sus redes sociales, la cantante de cumbia dio a conocer su nueva canción titulada “Dejar de amarte”, un tema inspirado en la historia de amor de una persona cercana a ella.

“Dejar de amarte”, un suceso de la vida real que habla de lo difícil que puede resultar dejar de amar a quien entregamos nuestro corazón y no fue lo que esperábamos, fue escrita antes de la pandemia por Sebastián Martins, Jesús ‘El viejo’ Rodríguez y la misma Maricarmen Marín.

“Me inspiré en lo que estaba viviendo una persona que trabajaba conmigo. De ahí salió esta canción que me gusta mucho, ha quedado muy bien”, revela Maricarmen Marín, quien se mostró muy emocionada de volver a la música. “Espero que esta canción pueda llegar a todos. Es una cumbia bailable, pero, al mismo tiempo, la letra lleva dolor y sentimiento”, añadió sobre el tema que ya está en YouTube.

Por otro lado, la cantante de 39 años viajó a La Paz, junto a su pequeña, para ofrecer un concierto este sábado 23 de julio. “Esperando con ansias que pase la pandemia y que pueda conectarme con el público en vivo y en directo. He viajado a Bolivia a una serie de presentaciones, país que me abrió sus puertas desde el 2019 “, refirió.

Sigue con sus sueños

En conversación con La República, la intérprete de “Porque te fuiste” aseguró que, en la actualidad, puede disfrutar de su faceta como mamá, sin dejar de lado sus proyectos profesionales. “Trabajé muchos años atrás en mí como persona y en mi carrera, pensando que, cuando llegue el momento de ser mamá, pueda ser mejor en todo sentido para mi hijita”, expresó.

A su vez, Maricarmen Marín no cree que una mujer tenga que dejar de lado sus anhelos por el simple hecho de ser madre. “No creo que por ser mamás estamos destinadas a renunciar a nuestros sueños. No he dejado de hacer nada, ahora hago el doble. No es fácil, pero disfruto esta etapa de mi vida como la imaginé, como la planifiqué”, indicó. “Solo espero que la vida me alcance para —con el ejemplo— enseñarle a Micaela que todo se puede lograr si realmente se quiere. El poder disfrutar de Micaela hoy es un trabajo de toda mi vida”, agregó la cumbiambera.

El adiós de “Yo soy”

El programa “Yo soy” se despidió de las pantallas chicas el pasado 2 de julio, fecha en la que el imitador de Rauw Alejandro alzó la copa. Sobre este acontecimiento, Maricarmen Marín llenó de elogios al espacio que estuvo al aire por 10 años de manera ininterrumpida.

“‘Yo soy’ es un programa mágico, cambió la vida de todos los involucrados, participantes, equipo y jurado. Sacó lo mejor de las personas y unió a las familias durante 10 años consecutivos. En algún evento del Perú y el mundo, siempre encontrarás a un artista de ‘Yo soy’”, manifestó la artista.