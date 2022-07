Edwin Guerrero habla de su relación con Ana Lucía Urbina y aclara algunas polémicas de Corazón Serrano

El cantante y tecladista Edwin Guerrero Neira sorprendió a más de uno al romper su silencio sobre los temas que causaron polémica en torno a Corazón Serrano. En conversación con el bloguero Carlos Orozco, el líder de la agrupación sanjuanera contó cómo fue su relación con Ana Lucía Urbina y aclaró la controversia que surgió por el casting de Kiara Lozano, hecho que se dio en el programa “En boca de todos”.

En la entrevista para el programa “Ventana”, transmitido hace tres semanas, el dueño de Corazón Serrano habló sobre las salidas de Leslie Águila, Estrella Torres y Thamara Gómez de la orquesta. También mencionó detalles acerca de cómo fue el ingreso de Nickol Sinchi y la posible salida de su hermana Yrma Guerrero Neira.

La salida de Leslie Águila y otras cantantes

Hace unos años y en pleno auge, Corazón Serrano sufrió la continua salida de sus intérpretes femeninas. Leslie Águila dejó atónitos a sus fans cuando se despidió. Le siguieron los pasos Estrella Torres y Thamara Gómez. Todas ellas formaron después la agrupación Puro Sentimiento.

Según Edwin Guerrero, las salidas de las cantantes se dieron luego de que el grupo fuera denunciado por una supuesta explotación a menores de edad. Uno de los casos fue el de Karla Sofía, quien aseguró que solo le querían pagar 750 soles al mes. “Se hizo un problema grande, nos pusieron una multaza. La mayoría aprovechó para irse. Algo así lo tomé”, declaró para el programa de Carlos Orozco.

Edwin Guerrero habló de la salida de Leslie Águila y otras cantantes de Corazón Serrano. Foto: Facebook Corazón Serrano

El ingreso de Nickol Sinchi

Uno de los dueños de Corazón Serrano recordó que Nickol Sinchi, quien mantiene un romance con Jorge Chapa, llegó al grupo como reemplazo de Leslie Águila. La jovencita había destacado en un casting nacional, en el que quedó en segundo lugar. La ganadora de esa selección había sido Estrella Torres, pero como quedaron impresionados por su talento, le prometieron a Sinchi que si una de las cantantes se iba, la iban a convocar. Y así fue.

“Nickol caló bastante en el público. Al toque le dimos tres temas que pegaron. Tal vez el público que estaba acostumbrado a “Cuatro mentiras” o “Díganle” no la conocía, pero por nuestra zona (Piura) y en el sur, sí”, indicó el intérprete de “Vida ya no es vida”.

Su romance con Ana Lucía Urbina

Edwin Guerrero no tuvo problemas para hablar de su relación con Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano. Admitió que su vínculo amoroso generó que otras cantantes sintieran que había cierto favoritismo hacia su entonces pareja, pero él aclaró que siempre ha intentado darles canciones a todas por igual. Aseguró, incluso, que, para evitar habladurías, le otorgaba menos temas a su exnovia.

En 2017, Ana Lucía Urbina empezó una relación con Edwin Guerrero. Foto: difusión

“En el tiempo de mi relación con Ana Lucía, trataba de no darle muchas canciones para que no lo tomen a mal. Siempre les he dado las canciones (de forma) pareja. Siempre va a haber gente —o las mismas compañeras— que van a decir que hay preferencias. Es inevitable. A veces mandaban algunas indirectas, pero todas tienen sus éxitos”, expresó Guerrero. Asimismo, destacó que mayormente ha atinado al delegar las canciones. “Escucho la canción y digo ‘esto va a ser para tal persona’. No tengo preferencias. Simplemente escuchando la canción, me imagino la voz de la que queda”, añadió.

Polémico casting de Kiara Lozano

Kiara Lozano se convirtió en una de las voces más importantes de Corazón Serrano. Pese a que es la integrante con menos tiempo en la agrupación de Pacaipampa, la joven de Tarapoto logró que las canciones “Heridas de amor” y “Mix zúmbalo” figuren entre las más escuchadas en la radio y en YouTube. Sin embargo, la polémica no le es ajena.

Su ingreso a Corazón Serrano generó controversia. Sucede que Kiara Lozano no estuvo en el inicio del casting que se realizó en el programa “En boca de todos”, por ello se dijo que el proceso de selección fue una farsa. Edwin Guerrero admitió que la joven envió su video tarde, cuando ya estaban en la semifinal, pero precisó que también le hicieron más filtros.

“Ella también pasó sus etapas previas. Cuando envió su primer video, le hemos pedido que envíe más videos cantando canciones que nosotros queríamos. Fue como un casting interno. Quedó entre las dos finalistas y las llevé al estudio para ver cómo se desenvuelven con una canción que nunca habían escuchado. Así la elegimos, no solo yo. También estaban mis hermanos Lorenzo y Leo”, declaró.

¿El adiós de Yrma Guerrero?

Edwin Guerrero contó que su hermana Yrma Guerrero Neyra, de 43 años, poco a poco está dejando la agrupación. Quiere enfocarse en la crianza de sus tres menores hijos. Otra de sus limitantes es que tiene un problema en su columna. Por ello, no puede hacer viajes largos en bus y solo se presenta en los lugares adonde la orquesta llega en avión.

El productor aseveró que la ausencia de la intérprete de “La borrachita” le ha causado más de un problema, ya que hay empresarios que no quieren contratar a Corazón Serrano si es que Yrma Guerrero no va.

Por otro lado, el también cantante reveló que su hermana es como “la mamá de las chicas”. Es ella quien pone orden y también la que está a cargo de la elección de los vestuarios para cada presentación. En caso no esté, la reemplaza Susana Alvarado.