Roberto Palacios continúa en el ojo de la tormenta tras protagonizar un segundo ampay con otra joven, a pesar de mantener una relación con su aun esposa Karla Quintana. Este martes 19 de julio, la protagonista del primer ampay, Ruth Medina, tuvo una conversación con “Amor y fuego” para revelar detalles del romance que vivió junto al exfutbolista.

Como se recuerda, a inicios del mes de julio, Roberto Palacios fue visto en una situación comprometedora con Ruth Medina dentro de una discoteca. Días después, el ‘Chorri’ publicó un comunicado asegurando que le sembraron este ampay; por ello, la joven chiclayana salió al frente a contar su versión de los hechos.

¿Qué dijo Ruth Medina?

Durante una entrevista con “Amor y fuego”, Ruth Medina se sinceró y contó momentos que pasó con Roberto Palacios. Asimismo, la bailarina aprovechó las cámaras de Latina para disculparse con Karla Quintana, la actual esposa del deportista.

“Ella (Karla Quintana) nunca me va a dejar porque yo le doy estabilidad económica”, le habría dicho Roberto Palacios a Ruth Medina. “Cuando venía a Chiclayo hacía un montón de méritos. Me daba anillos, efectivo porque sabe que soy mamá. Me dio un anillo de plata, pero igual lo voy a botar porque no vale nada”, agregó.

¡No se salvó! La chiclayana salió al frente para contar lo que en realidad pasó con el 'Chorri' Palacios. Foto: Composición GLR

Ruth Medina pide perdón a Karla Quintana

Finalmente, la modelo se mostró arrepentida por lo sucedido con la pareja de Karla Quintana y expresó sus más sinceras disculpas. Afirmó que no pasó nada más que un beso: “Disculpas por el beso porque no me gustaría que me lo hagan a mí. Le pido mil disculpas. Del beso no pasó nada porque yo no quise, tuve conciencia que sí tenía mujer”.

“Mujer, ponte la razón. Siempre te van a poner los cuernos y ya es depende de cada persona si se quiere o no. Yo decidí alejarme, hasta quemé el vestido con el que me ampayaron”, aconsejó la joven finalmente.

Roberto Palacios y Karla Quintana en una fiesta a pesar de ampays

La pareja sorprendió a los medios de comunicación al publicarse una serie de fotografías en las que ambos están presentes en una reunión. A menos de un mes de emitirse su segundo ampay, el ‘Chorri’ y Karla Quintana se vieron las caras en una fiesta.