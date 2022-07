‘Don gato’ impidió que madre de Melissa vea a su nieta, según denuncia: “Aquí se hace lo que digo”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tienen una disputa de nunca acabar. Luego de sus recientes declaraciones en los medios de comunicación, ambos se encuentran atravesando una disputa por la tenencia de su hija y, de por medio, existe una denuncia en contra de Melissa Paredes y Jorge Cuba que agravaría los hechos.

Este jueves 14 de julio, Melissa Paredes realizó una denuncia en contra de ‘Don gato’ alegando haber recibido maltrato psicológico en frente de su menor hija durante los días que se encuentra residiendo en casa de la madre de su expareja Rodrigo Cuba.

¿Qué dice la denuncia en contra de Jorge Cuba?

Este lunes 18 de julio, “Amor y fuego” emitió una nota mostrando el documento policial en el que detallaría el agravio que Melissa Paredes sufrió por parte de Jorge Cuba. Además, también se menciona que el padre del deportista habría impedido que la madre de la modelo ingrese a su hogar para visitar a la pequeña Mía.

“No va a ingresar de ninguna manera. Esta es mi casa y se hace lo que yo digo, por algo estoy aquí, para cuidar la situación, es más, deberías irte tú también. Ándate de una vez que va a venir el ministerio y no quiero que te encuentren acá”, habrían sido las palabras con las que Jorge Cuba sacó a Melissa Paredes y a su madre de su casa.

Madre de Rodrigo Cuba ignora violencia verbal

La esposa de Jorge Cuba tampoco estaría a favor de Melissa Paredes y, ante la discusión que hubo en su hogar, ella dijo lo siguiente: “Yo no sé nada, el trato de ayer son solo palabras y las palabras no cuentan ahorita. Lo siento mucho, pero lo que acordamos ayer no cuenta”.

Melissa Paredes no dudó en reclamarles por estas acciones en su contra: “¿Por qué me quieren alejar de mi hija? Yo puedo estar con ella. Esto no es bueno para Mía, por eso acordamos con la UPE. Por favor, no quiero alejarme de mi hija”, expresó y procedió a llamar al abogado de la UPE.