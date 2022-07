Giovanni Ciccia sobre “Al fondo hay sitio”: “Se trabajaba bastante duro, pero vale la pena”

Giovanni Ciccia es uno de los actores que regresó a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” con su personaje ‘Diego Montalván’. El artista, que estuvo en algunos capítulos de la serie, cuenta que cuando la producción peruana se despidió de las pantallas chicas, él quedó muy apenado porque se quedó con las ganas de regresar.

“Siempre quise volver a Al fondo hay sitio. Aparecí en dos temporadas y luego terminó la serie y dije: ‘Bueno, ya fue’. Pero cuando me llamó Gigio (Aranda) hace unos meses para decirme que ‘Diego Montalván’ volvía, me puse muy feliz e inmediatamente acepté porque ese ha sido uno de los trabajos más bonitos que he tenido, con un equipo de gente que conozco y con quien tengo mucho cariño y mucha confianza ”, expresó el actor de 51 años.

Ciccia, quien este jueves 21 de julio estrena su comedia “Cosas de amigos”, se mostró contento porque su personaje se ha vuelto pieza importante en la trama. Pasó de ser un crítico de comida a convertirse en la pareja de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet). “Pero todavía vienen más sorpresas, todavía se está calentando. Te digo que se pone bien fuerte la cosa más adelante, bien divertida”.

Giovanni Ciccia también se mostró contento por el buen rating que ha tenido la teleserie peruana en su retorno a las pantallas chicas de América Televisión. “Agradecido y con ganas de ser parte de un producto tan importante para nuestro país. Porque se siente que la gente le tiene mucho cariño a la serie y a los personajes”, expresa.

Por otro lado, el actor, que se mostró feliz de volver a trabajar con Adolfo Chuiman (Peter), reveló que las grabaciones ahora se realizan en Pachacamac y que trabaja casi todos los días. “Se trabajaba bastante duro, pero vale la pena”, finalizó.