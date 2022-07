Carlos Vílchez: “Somos responsables de lo que hacemos dentro del escenario, afuera no”

No saben estar serios... cuando están juntos. Carlos Vílchez, Óscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas no dejan de hacer bromas, ya sea cuando están encima de un escenario en el Teatro Canout, cuando brindan una entrevista o cuando se apagan las cámaras.

Antes de su show de este martes 19 de julio, que marca el fin de la primera temporada de “Noche de patas” con Danny Rosales y el ‘Loco’ Wagner como invitados, los comediantes cuentan cómo fue el regreso de Carlos Vílchez al formato (ahora en Youtube) y se mostraron agradecidos por la acogida del público, que no ha dejado de llenar el teatro ubicado en Miraflores (av. Petit Thouars 4550).

“Me siento cómodo, elegante, venoso de estar con gente tan linda, con mis compañeros de ‘Noche de patas’”, expresó Carlos Vílchez sobre su retorno al programa. El actor también contó que la comunicación continuó con Óscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas, ya que tienen un grupo en WhatsApp.

No hubo cuarto pata

Como se recuerda, Carlos Vílchez dejó “Noche de patas”, que en ese entonces se transmitía en Latina, para sumarse al elenco de “JB en ATV”. En más de una oportunidad, se promocionó que iban a presentar a su reemplazo; sin embargo, nunca se dio.

“Lo que pasa es que los patas no se reemplazan. Decidimos no ocupar ese espacio, aparte para torturarlo”, aseguró Andrés Salas, calificado por sus compañeros como el más serio del grupo. “Soy el que pongo orden, pero también me agarran de lorna. Me gusta un poco, pero ya he hablado con producción para tocar ese tema en privado”, añadió.

“El sueldo de ‘Papicha’ (Vílchez) nos (lo) repartíamos. Entonces, para qué”, bromeó Gonzalo Revoredo, quien, según Óscar, todo lo ve chacota. “En verdad, sí. No hay cosa que lo tome serio. No puede, no puede”, agregó Vílchez.

El lado serio

Consultados sobre si creen que hacer comedia implica cierta seriedad, la figura de ATV lo acepta, siempre y cuando ellos estén frente a una cámara de TV. “Somos responsables de lo que hacemos dentro del escenario, afuera no”, aseguró Vílchez, quien hace unas semanas pidió disculpas a Aldo Miyashiro por parodiar su ampay con Fiorella Retiz.

“Hay que agradecerle a la gente porque todos los martes ha estado lleno el teatro. Es bonito saber que el público nos está siguiendo en todas las funciones, que se agotan las entradas anticipadamente y que ya estamos programando la gira en provincia, cosa que nos habían pedido muchísimo y que por fin vamos a cumplir. Uno de nuestros sueños también era girar con ‘Noche de patas’”, sostuvieron López y Revoredo.

Lo que se viene

Óscar López Arias y sus colegas aseguraron que tendrán invitados que son figuras en otros canales y que llegarán hasta famosos internacionales. “Acá no hay límites de invitados”, aclaró el aliancista de corazón. Asimismo, expresaron su emoción porque llevarán su show a algunas ciudades del Perú.

Carlos Vílchez aprovechó para invitar a la ‘Foquita’ Farfán a que sea parte del show. “Jefferson, te hago una invitación para que vengas. Ven para vacilarnos, para divertirnos un poco”, dijo.

“Lo bonito es que cualquier persona, de cualquier canal, de cualquier plataforma, tiene la invitación hecha para el programa. Vamos a vacilarnos de todas maneras, porque no somos televisión”, concluyeron López y Revoredo.