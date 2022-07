Tres décadas de legado musical

Por: Gianella Aguirre.

Por breves instantes, Gian Marco cerraba los ojos y parecía remontarse a su infancia, cuando soñaba ser artista. Su anhelo se convirtió en una hermosa realidad. Está frente a más de 40 mil personas en el Estadio Nacional que corean sus canciones. Se celebra sus 30 años de carrera musical y su madre no podía estar ausente. “Si estoy acá es por ti. Lo que soy es por lo que me has enseñado, por ayudarme a ser libre. Te amo con todo mi corazón. ¡Un aplauso para Regina Alcóver, mi mamá!”, diría conmovido.

Nadie más que él sabe de la importancia de la familia para cumplir sus objetivos. Es por ello que, al igual que cuando su padre lo llevó a cantar a un bar de Barranco por primera vez, él invitó al escenario a sus hijos, quienes siguen sus pasos en el canto. “Este público es mi herencia, es tuyo. Tienes que saber cuidarlo”, le dijo el ganador de tres premios Grammy a Nicole. El mensaje también iba para Fabián, quien abrió el concierto.

Junto a Amy Gutierrez. Crédito de foto: Gianella Aguirre.

Finalmente, apareció uno de sus entrañables amigos, Luis Fonsi, el invitado internacional sorpresa que hizo estallar en gritos a la multitud. “Fonsi, tú cuando manejas, ¿manejas rápido o despacito?”, fueron las palabras de bienvenida para luego interpretar juntos dicho éxito. En otro momento, Gian Marco bromeó con su inexperiencia en el baile. Sin embargo, Grupo 5 y Tony Succar lo pusieron a bailar con “El ritmo de mi corazón”, una cumbia cuya letra compuso en 2011 y que también grabó con ambos.

En medio de girasoles, peluches y hasta pedidas de mano, invitados como Eva Ayllón –a quien calificó como su madre musical-, Pandora, Amy Gutiérrez y Mauricio Mesones completaron una noche inolvidable.

Con guitarra en mano y la canción “Hoy”, Gian Marco se despidió de su público. “Los quiero con todo mi corazón”.