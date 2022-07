Cecilia Bracamonte: “No debemos permitir que nos mientan”

A Cecilia Bracamonte le indigna el relajo de la gente frente a la cuarta ola del covid, pero también está preocupada por la crisis política, económica y social que vive el país. “Todo nos está pasando, la gente se ha relajado, además hay una mala gestión en general de este Gobierno. Es como si fuera una pesadilla. Todos los días hay noticias que nos bajonean, hay que estar todo el tiempo tratando de sobreponerse. Es muy complicado”, dice al otro lado del teléfono.

Próxima a celebrar sus 60 años de vida artística, la cantante se alista para ofrecer un show por Fiestas Patrias (este 27 en el Teatro Peruano Japonés), al que ha titulado ‘Perú en mi corazón’: “Porque soy una amante de ser peruana, de mi país. Perú está en mi corazón y en toda mi humanidad. Voy a dar la nota musical con alegría, fe y esperanza, con el deseo de que cada día los peruanos nos unamos, que no hagamos caso a las discusiones, ni a las discriminaciones, que nos queramos más, que nos abracemos, pero, por sobre todo, nos respetemos. Esa es la idea de hacer este show, además hace tiempo que no celebraba las Fiestas Patrias en el teatro”, afirma.

“Estamos viviendo una etapa de polarización e irrespeto a todo nivel. Todo está más atrevido, más grosero, hay mucho populismo. Entonces, el papel que me toca es tratar que la gente se ría, se desestrese, que lo pase bien aunque sea dos horitas, con música bonita, hacerlos cantar conmigo. Y si les provoca pararse y moverse, mejor”, añade.

Su postura ante la crisis y el Gobierno de turno es tajante. “La verdad es que por ahora no veo solución. Lo que veo es gente en un gobierno absolutamente incapaz, gente que no sabe, no conoce, cada uno en su ministerio… hay mucha corrupción. ¿Cómo hacer? No sé. Lo único que atino a decirle a los peruanos es: ‘Señores, vamos a protegernos, a unirnos, tenemos que alzar la voz, no debemos permitir que nos mientan’. Yo veo a políticos que van a los programas y se alteran. Si yo fuera periodista y condujera un programa político, no lo soportaría, los botaría del set, porque es increíble que en tu cara te estén mintiendo. Espero que esto acabe pronto, para poder sentirnos más tranquilos, volver a tener fe, esperanza, a soñar con un Perú bonito, en armonía, de eso se trata. Lo que estamos viviendo ahorita, te juro que nunca lo he visto”.

Aunque todo esto también es consecuencia de gobiernos anteriores y el mal manejo político.

Eso ni dudarlo. Esto viene de antes, claro que sí. Pero la gente está como volada, no les importa. El odio y resentimiento está por encima de todo, votan como les da la gana. Lo de ahora es absolutamente descarado. Antes también hacían sus cochinadas, pero ahora es terrible. Es muy complicado.

Trato de no desanimarme, me pongo a hacer ejercicios, salgo, me cuido, por supuesto. Trato de incentivarme yo sola, pienso en mi música para sacarme un poco este pensamiento negativo y pedirle a la gente que se involucre un poco más. Es verdad que nosotros tenemos la culpa de todo lo que nos pasa, pero este Gobierno es la cereza del pastel”.

En noticias más felices, la Bracamonte se refugia en la ilusión que le demandan los preparativos del gran concierto por sus 60 años de vida artística. “El 31 de octubre cumplo 60 años como artista. Estamos planeando hacer algo bonito, porque ha corrido mucha agua bajo el puente, hemos pasado cosas lindas y no tan lindas, de todo, así que hay que tratar de engranar todas esas cosas para dejarle al público algo sentido y alegre.

No puedo adelantar nada aún, pero quizá, con la selección de temas y lo que se haga ese día, podamos grabar y sacar algo simpático, que seguramente lanzaremos por las redes sociales, porque ahora todo es por ahí”, dice la artista, quien desde hace buen tiempo decidió salirse del Twitter, pues el ser frontal le generó una lluvia de mensajes de odio. “Con Facebook estoy bien”, (ríe).