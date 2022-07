Vanessa Robbiano: “La salud mental es clave en todo”

Vanessa Robbiano llegó de visita a Lima para presentar Espacio Inguz, una plataforma de psicología virtual con la que espera ayudar a personas con trastornos como los que ella tuvo en su juventud a causa de la bulimia y la anorexia.

En los últimos 14 años, se ha dedicado a su familia (esposo y dos hijos). También ha debutado en el cine argentino como guionista, apareciendo esporádicamente como actriz en algunas películas y series en redes. Actualmente, también participa en WEXWE, una plataforma con contenido para emprendedoras que piensa aplicar en el Perú. Otro proyecto que la ilusiona es retomar su actividad profesional como actriz a tiempo completo. “Me interesa mucho, me divierte. Creo que ya estoy lista. Yo empecé tan chica en la actuación que estuve hastiada un tiempo, enfocada a salir de mi problema de anorexia y bulimia. Luego me casé, vinieron mis hijos. Ahora estoy más tranquila. Había que cerrar muchas heridas, cosas que no había sanado porque al trabajar en la tele muy chica, los errores los que cometí fueron públicos y me afectaron mucho. Ahora estoy como que más divertida, escribiendo otro libro y dos guiones más para películas. Lo de la actuación es algo que estoy tirando al universo, a ver qué pasa”, dice la actriz de Ciudad de M y No se lo digas a nadie.

—El libro sería una continuación de Vuélvete a querer (sobre bulimia y anorexia)?

—Me han pedido una parte dos, más madura, porque yo lo escribí hace 10 años y ahora soy distinta. En verdad, mi sueño es escribir y actuar y lo estoy construyendo.

—¿Continúas con terapias?

—Para mí, ir al psicólogo es como tener un espacio donde yo puedo reflexionar. Ya no voy al tratamiento porque ya estoy de alta, ya superé esa etapa. Pero uno debe de cuidar su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, poder expresarlos.

—Más ahora que la pandemia sacó a flote muchas enfermedades mentales…

—Totalmente. El tema de la salud mental es clave en todo. Es lo mismo que el gimnasio. Si la gente le dedicara a su salud mental el mismo cuidado que a su cuerpo, estaríamos todos mejor. Entonces, de alguna manera, yo estoy en eso. Es un trabajo que nunca termina, uno se mantiene. Yo también tengo tendencia a muchas cosas por el mismo trastorno que tuve, entonces siempre estoy cuidando poder estar de manera positiva conmigo misma.

—Aquí en Lima, se están celebrando los 30 años del concurso infantil La paquita peruana. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época?

—Yo empecé en la televisión ahí a los 14 años. Tengo un recuerdo bello, puro, era otra época sin redes sociales. Todas las chicas eran de la misma edad, con sueños, hablábamos de nuestros problemas en casa, éramos amigas. Estaban Sofía Franco, Rebeca Escribens, Paty Wong, Fiorella Cayo y Maricielo Effio, entre las conocidas. Y Frecuencia Latina, entonces, era como una casa antigua, donde veíamos al dueño del canal caminar por todos lados, a los conductores del programa: Maripili Barreda y Gian Marco, nosotras éramos como las mascotitas con clases de canto y baile. Nos comíamos al mundo. Era un concurso sano.

—Y se veía que las niñas se querían genuinamente…

—Imagínate que hasta ahora tenemos un chat de las pacas y seguimos hablando. Estamos todas, las 48 concursantes. Recuerdo que cumplí mis 15 años estando ahí y que luego todas las pacas fueron a mi casa a cantarme el happy birthdhay. Fue un tiempo muy bello.