Paco Maceda Jr., líder de Los Kipus: “Pasaron varios años para que la gente me aceptara”

El trío de música criolla Los Kipus celebrará este sábado 16 de julio sus 63 años de carrera artística en el Teatro Leguía y lo hará con un gran homenaje a Paco Maceda, quien fue la primerísima guitarra de Tumbes. A 18 años de su muerte, su hijo Paco Maceda Montoya lo recuerda con mucha emoción. Dice que no fue fácil superar la muerte de su padre, pero que dio lo mejor de sí para continuar con su legado.

Paco Maceda Jr., quien hace poco perdió a su madre, asegura que no se duerme en sus laureles y que pronto lanzará un nuevo disco con colaboraciones importantes. “Es bonito que reconozcan que Los Kipus se está renovando con nuevos temas. Estamos comenzando una nueva etapa, donde las puertas se han abierto completamente. Estamos viajando bastante y ya prácticamente hasta diciembre tenemos trabajo. Después de la pandemia, Dios nos has mandado un regalito porque no andábamos bien, como todos”, indica.

Paco Maceda Jr. asegura que sintió "la mochila pesada" al asumir el liderazgo del trío musical. Foto: Sandy Carrión Cruz, La República

Maceda aprovechará el show para rendir un homenaje a su madre. Los Kipus no estarán solos. Estarán también Los Ardiles, Los Hermanos Castro, Sebastián Landa (imitador de José Feliciano) y varios invitados. Entradas en Teleticket.

―¿A ti te orientaban así como lo haces con tu hija?

Mi niñez fue con muchos sonidos de instrumentos. Desde que tengo uso de razón, veía a mi padre que tenía horarios para practicar. Yo prácticamente nací con esa disciplina y también participé en todos los campeonatos de música que había en los colegios y siempre salía ganador. Tocaba la guitarra, el charango, el piano, tomaba clases de piano y de hecho vi a la música como una real profesión.

―¿Lo hacías porque te gustaba o te sentías un poco obligado?

No, mi papá nunca me dijo ‘ven, toma la guitarra’. Yo siempre lo hacía por mi propia iniciativa. Aunque mi papá me enseñó algunas cosas, él siempre delegaba a otras personas a que me enseñaran. Más que todo era verlo tocar 12 horas y ya uno visualmente aprende bastante.

El gran homenaje

―Este 16 de julio vas a hacer un show en homenaje a tu papá. ¿Crees que en vida recibió el homenaje que merecía?

De una u otra forma, mi padre fue bendecido con el público, con la prensa. Fue una persona muy querida y no podemos ser egoístas al decir que ‘no’. De repente, otros hubiesen querido que sea más y más y todo el mundo siempre pide ser reconocido, pero yo creo que mi padre fue muy querido. Aparte que él se hizo querer, era una persona demasiado humilde, tenía una sonrisa de oreja a oreja, tenía muchos amigos. Era muy querido en la calle, nos paraban a cada rato para pedirle autógrafo y él nunca necesitó de seguridad.

―¿Él se sintió valorado?

Él decía: ‘Yo no necesito reconocimiento de una entidad, solo de la gente, del pueblo’. Él era feliz con con la música que hizo. Él siempre me decía ‘yo hago música para el mundo, para todos. Y estoy seguro de que los cambios generacionales se van a efectuar con la música que hice’.

―Cuando asumiste el liderazgo de Los Kipus, ¿sentiste la mochila pesada?

Bastante… Yo sabía que iban a haber las comparaciones. Sabía que me iban a cerrar puertas y porque quieras o no quieras, todo negocio es una competencia. Hay una anécdota con mi papá. Antes de morir le pregunto ‘papá, ¿y ahora qué hago?’. Me dice: ‘¿Para qué te mandé a estudiar?’. Nos reímos juntos.

―¿Qué tan difícil fue?

Me costó bastante. Ya venía la onda de las redes sociales. No teníamos ni página. Todo fue como un comenzar de cero. Pasaron varios años para que la gente me aceptara como la nueva propuesta de Los Kipus. Ya estamos en el 2022 y la música de Los Kipus sigue vigente, gracias a Dios. Bueno, yo estoy empezando a hacer temas nuevos.

―¿Cambios bruscos?

Digo cambios, pero realmente no fueron cambios. Fue simplemente seguir lo que él había pensado en el año 1959 y siempre era de renovar cantantes y él decía un dicho: ‘para viejo yo’. Las cantantes tienen que ser jóvenes y yo he seguido eso.

―En estos 63 años de Los Kipus, ¿qué ha sido lo más duro que les tocó vivir?

Asu, me voy a quebrar (silencio). La muerte de mi papá fue dura; a mí me duró como 8 a 10 años (superarlo). Fue fuerte porque mi papá era mi amigo, yo iba a los set de televisión con él (se quiebra). Disculpa, es que todavía estoy (sensible) por la muerte de mi mamá que ha sido hace poquito.

Paco Maceda Jr. se encuentra emocionado por el pronto lanzamiento de su nuevo disco. Foto: Sandy Carrión Cruz, La República

―¿Cómo era tu relación con ella?

Cuando murió mi papá, la unión con mi madre fue más fuerte todavía, porque ella pasó a ser la mánager del grupo. Yo viajaba muchísimo con ella. Las únicas veces que hemos discutido con mi mamá han sido por negocios, no por otra cosa. Su muerte fue repentina. Yo le había prometido muchas cosas. Teníamos muchos sueños. Es fuerte.

―¿El show también será un homenaje para tu mamá?

De hecho. Me pasan por la cabeza muchas cosas. Más que todo con música, con cosas que a ella le hubiese gustado. Definitivamente, voy a seguir adelante con el show, porque es lo que le hubiera gustado a mi mamá y a mi padre. Ya sé que ahora ellos están juntos y van a estar pendientes de lo que yo voy a hacer ese día.

―¿Cuál fue la canción de Los Kipus que más le gustaba a tu mamá?

‘Soy feliz y qué'. Es un tema que mi papá le hizo a ella. Le encantaba. También el tema ‘Perdiste’. En realidad, todos los temas de mi papá. Y bueno, mi mamá también era compositora. Cantaba muy lindo.

La voz femenina

―¿Cómo encontrar la voz indicada para el trío?

Son cantantes jóvenes. Obviamente, hay un proceso de tres a cuatro meses, donde se les enseña el estilo de Los Kipus. Muchas dicen ‘ya, yo voy a cantar’, pero cuando llegan, se dan cuenta de que es otro el cantar, no tiene nada que ver con ser solista. Tienen que hacer trabajos de tríos y lograr que el trío se escuche uno. Luego se ven las intenciones y las expresiones. Es todo un proceso.

―¿Cuánto duran las cantantes aproximadamente?

Podemos estudiar tres a cuatro meses, pero a la hora de la hora, en la cancha, les toma un buen tiempo poder afianzarse, de creerse que son las cantantes de Los Kipus.

―¿Cómo te va ahora con Eva Nerea?

Es una joven que también pasó un casting y ya está cantando con nosotros unos cuatro meses. Y lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Eso sí, yo soy súper estricto. Está sufriendo un poco con mi rigor, pero es parte del proceso.

―¿Has tenido cantantes que han querido imponer su propio estilo?

Sí. Por ejemplo, interpretan una parte que es llorando y lo hacen riendo, entonces está mal. Quizás el público no se da cuenta, pero el que es maestro, sí. Al final, ellas entienden que es un aprendizaje. Es más, muchas me dicen: ‘nunca me habían dicho eso, nunca me habían dicho que tenía que interpretar de esa forma’.

Lo que se viene

―¿En qué consiste el disco?

El disco lo arranqué con Daniela Darcourt, que es alguien a quien le tengo mucho cariño. Yo lo pensé mucho, lo soñé y se hizo realidad. Y bueno, se puede decir que fue un éxito total. Entre todas las canciones que ha hecho Daniela, es uno de los temas que más ha repuntado y siendo nuestra música. Eso quiere decir que nuestra música puede dar mucho.

―¿Habrá más colaboraciones?

En el disco van a haber muchos invitados, muchos feats, son más o menos 10 temas. Ya estoy por terminar un tema con una súper cantante mujer. No puedo decir aún su nombre. Lo que sí puedo adelantar es que estoy haciendo temas a Septeto Acarey, Kate Candela, Brayan Arámbulo y a muchos más.

―¿Cómo haces para mantener la esencia de Los Kipus y, a la vez, poner tu propio sello?

Si hablamos del fanpage, por ejemplo, los que están entre los 40 a 70 años, me han apoyado porque han visto que he hecho música con el corazón. Quizás ya no tiene el mismo sonido, pero hay cosas que todavía respeto, pero me han aceptado, que eso es lo más importante. Y bueno, la gente de 40 años para abajo nos sigue por las redes sociales. Hay videos que han pasado el millón de visitas y es un buen comienzo. De repente va a haber la posibilidad también para muchos compañeros de que el vals reflote. A todo el mundo le gusta el vals, lo que falta simplemente es un poco más de apoyo.

―¿Sientes que Los Kipus se pueden adaptar a todas las generaciones?

Sí, definitivamente. Cuando yo cogí la batuta de Los Kipus, íbamos y todavía vamos a locales de reguetón y todo el mundo canta canciones como ‘Nada soy’ y ‘Cariñito’. Son melodías muy dulces, canciones bonitas. Son temas que se te pegan rápido porque son melodías ‘fáciles’ para el oído.

―Si esos temas las escuchas en otros géneros, ¿te hace ruido?

No, para nada. Yo respeto a todos. Al contrario, me siento halagado de que de una u otra forma lo hagan porque es un homenaje. Es un respeto a canciones que ya han quedado plasmadas en los corazones de mucha gente. Yo siempre estoy abierto y digo: ‘vamos, hazlo, si realmente lo estás haciendo de corazón’.