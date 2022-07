El youtuber Cholo Mena reveló que le ofrecieron 20.000 dólares para promocionar un restaurante

¿20.000 dólares por un video? Sí, esa es la cuantiosa suma que le ofrecieron a Gabriel Humberto Mena Llanos, más conocido como el Cholo Mena, para promocionar mediante un video en su canal de YouTube a un establecimiento de comida. El creador de contenido gastronómico reveló el motivo por el cual no aceptó ni aceptaría una oferta así.

Durante una entrevista, el Cholo Mena hizo una revelación que sorprendió a más de uno. Gabriel, nombre del famoso youtuber, contó que hace un tiempo un restaurante le lanzó una oferta para que visite su instalación y, obviamente, haga un video de ello.

Giancarlo Granda, entrevistador del programa “Tiempo muerto”, le preguntó al Cholo Mena si alguna vez le han ofrecido dinero por una visita publicitada a un restaurante. El creador de contenido respondió lo siguiente:

“Sí, claro, todos los días. Me han ofrecido 20.000 dólares. Si yo quisiera que todos los restaurantes me pagaran, tendría un departamento propio. Yo vivo alquilando con un roomie y me transporto en bicicleta. Yo me muevo tranquilo, no me gusta la plata”, respondió Mena.

Asimismo, el multifacético youtuber explicó por qué no aceptó la oferta a pesar de lo tentadora que puede ser. “Al final me dicen que soy un crítico gastronómico, aunque no me gusta esa chapa. Y si tengo esta responsabilidad de que con un video puedo levantar un negocio, literal, no pueden pagarme ese poder. Es una cosa que yo me la gané con el tiempo y no tiene precio”, precisó.

Sus inicios en YouTube con los videos de comida

Antes de ser la sensación de YouTube y redes sociales por su contenido gastronómico, Gabriel Mena recordó cómo fue el momento en que decidió llevar su contenido por ese ámbito.

“Decidí hacer los videos de gastronomía hace cinco años. Antes de eso me había aburrido de lo que estaba haciendo. Nunca me había preguntado qué era lo que me gustaba, hasta que me tomé un día para hacerlo. Ese día me hice un análisis FODA y luego me pregunte: ¿qué me gusta? Y, bueno, dije: ‘Me gusta la comida’. Entonces comencé a hacer videos de gastronomía, como el programa de Gastón Acurio”, detalló.