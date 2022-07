Stephany Orúe: “Ahora se valora más el teatro”

Alonso Alegría llamó a Stephany Orúe para la obra “Cavando en la arena”, que se estrena seis décadas después de la primera versión que presentó el dramaturgo peruano. “Y es la primera obra en la que me piden llegar con la letra aprendida desde el primer día. Esta es una oportunidad para seguir aprendiendo”, dice sobre Leonardo Torres Vilar, Carlos Mesta y Ricardo Velásquez (compañeros de elenco). “¡Imagínate!, con Carlos empecé mi carrera profesional, fue mi primer papá ficticio”.

Orúe interpreta a la chamana Clemencia, la mujer que vive en el palacio de Incarri. “Yo diría que es el eje. Es el puente entre el mundo de ahora y la magia, el misticismo sobre el mito del Incarri. Su única misión en la vida es cuidar el palacio”. Mientras un huaquero, un arqueólogo y un coleccionista millonario discuten sobre el destino del fardo que contiene la cabeza del Incarri vaciada en oro, para ella, “revivirá y mandará que el mundo dé vuelta”.

En el reel promocional de la obra, Remigio, el huaquero, anuncia que ya es hora. “Igual uno se cuestiona mucho qué significa eso. Qué significa que los de abajo pasen arriba, pero de todas maneras creo que se trata de una búsqueda de justicia y de equilibrio. De hecho, debajo del discurso también encontramos algo de lo que está sucediendo en el contexto actual”.

“Agradezco lo que pasó; empecé a hacer música”

Cuando se cerraron las salas de teatro y las escuelas por la pandemia, Orúe fue convocada para ‘Aprendo en casa’. Los que cuestionaron el proyecto utilizaron archivos de sus personajes para desprestigiarla en redes sociales. “Me he visto de pronto en medio de una batalla. De las terribles, a veces inhumanas”, dijo en ese entonces.

A dos años de ello, la actriz cuenta que su primer disco lo inició en medio de esa ‘batalla’. “Fue bien duro. Siempre existen las críticas, al final uno sabe de qué está hecha. Yo quise hacer caso omiso, aunque estaban empezando a herirme porque nunca me había enfrentado a una situación así, pero igual lo agradezco; por eso empecé a hacer música, porque era tanta la frustración que sentía. Fue como si se me cayera la venda de los ojos y vi con claridad de qué estaba hecho mi país”.

Orúe adelanta que cerraría su primer proyecto musical en un teatro. “La última canción que saqué es sobre el mundo andino (‘Sumaq Sunqullay’). La que viene es ‘Poseída’, que es totalmente distinta, es sobre un mundo lumpen, hago una fusión rock. Esto tiene que terminar en un espectáculo músico-teatral. No sé si tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, pero en vez de encerrarme en el pesimismo, y decir que no hay futuro en mi país, mejor creer que tengo el poder para ser una pieza importante. Si la cultura es un punto flaco, por qué no producir mis cosas”.

Con “Cavando en la arena” la vemos en el teatro Ricardo Palma. “Hay un sentimiento diferente que se ha estado gestando en el encierro, es una valoración mucho más poderosa, distinta. Incluso, cuando voy al teatro de público, se valora más”.