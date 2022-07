¿Qué estudió Mario Hart y por qué no ejerce su carrera profesional?

¡Una caja de sorpresas! Mario Hart empezó a codearse con el mundo de la farándula por el año 2010, cuando formó parte del reality de Magaly Medina, “Magaly racing team”, pues es un piloto de automovilismo. A partir de ese momento, su nombre comenzó a sonar en el medio.

Un año después se lanzó como chico reality en el extinto programa “Combate”, y se dio cuenta de que la televisión era lo suyo. Sus fanáticos lo recuerdan por esta etapa, aunque no muchos saben que también estudió una carrera universitaria.

¿Qué estudió Mario Hart?

La pareja de Korina Rivadeneira cursó sus estudios escolares en el colegio Santa María Marianistas. Luego, se decidió por la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, aunque no la ejerció.

Su verdadera vocación fue el mundo automovilístico y así es como a mediados de los años 2000 fue noticia al ganar prestigiosas carreras, algunas de ellas el Tricampeón Nacional de Karting (2002-2004) y Campeón Categoría S2000 de los Caminos del Inca (2016).

Mario Hart es uno de los personajes más exitosos de la farándula peruana. Foto: Mario Hart/Instagram

Inicios en la televisión

Su pasión por el mundo automotriz lo llevó por primera vez a un reality llamado “Magaly racing team” junto con Roberto Martínez y Fernando Roca Rey, quienes se prepararon para competir en la carrera nacional “Las 6 Horas Peruanas”.

En 2011, se convirtió en el capitán del equipo verde en “Combate”, y en el reality conoció a una de sus exparejas más recordadas: Alejandra Baigorria; sin embargo, antes salió también con la actriz Nataniel Sánchez.

Mario Hart y Alejandra Baigorria en Combate. Foto: difusión

Empezó a ser invitado a diversos programas como “El gran show” de Gisela Valcárcel y, en 2014, se pasó a la casa televisiva América TV para convertirse en parte de los leones en el reality “Esto es guerra”.

Mario Hart y sus relaciones amorosas

Se ganó el corazón del público al mostrar su lado romántico, pues estuvo cuatro años y medio con Alejandra Baigorria, quien también es una chica reality. Ambos migraron de ATV a América TV; no obstante, su relación no perduró porque el ‘Chato’ no quería casarse.

“No éramos el uno para el otro, cada uno tenía sus cosas, pensábamos muy diferente, y bueno, él sentía que tenía todavía que vivir otras cosas y yo quería vivir otras” , dijo la ‘Rubia de Gamarra’ en entrevista con “Estás en todas”.

“Se acabó el amor por parte de él. Es obvio que eso te desilusiona, pero te sacude el corazón para seguir luchando. No puedo decirle ‘ámame’, si él tomó la decisión de terminar hay que respetarla. Si lo amé alguna vez, es mejor dejarlo ir”, agregó.

Luego de la ruptura, Mario Hart fue vinculado con Leslie Shaw. Finalmente, su corazón se decidió por Korina Rivadeneira, con quien sigue en la actualidad. Con la modelo, tienen en común a la pequeña Lara, y en unos meses nacerá su segundo bebé.

Mario Hart y Korina Rivadeneira emocionados por la recuperación de su hija. Foto: composición LR/ mariohart/ Instagram

El piloto incluso se casó con Korina en abril del 2017, esto ocasionó una etapa complicada en sus vidas, pues el Juzgado de Huaral dejó sin efecto la unión porque incumplieron requisitos para el compromiso. Semanas después de efectuarse la ceremonia, la modelo venezolana tuvo problemas con su estatus migratorio.

Mario Hart en la actualidad

Una de sus empresas más conocidas fue su escuela de manejo, que causó furor en el año 2013 y, según el empresario, nació con una inquietud: revolucionar la cultura vial.

Asimismo, aprovechó su tiempo en la pantalla chica para incursionar en varios rubros como la música, al sacar canciones como “Yo no fui”. Logró hacer una colaboración con un artista extranjero llamado Wolfine y la canción se tituló “Ponte bonita”. Hasta ahora, Mario Hart es el único chico reality que relativamente tuvo éxito en la industria musical.

Una de las empresas más recordadas de Mario Hart es su escuela de manejo. Foto: Haciendo Perú / YouTube

A lo largo de estos años, el excombatiente ha demostrado ser un hombre emprendedor y ahora también está ligado al mundo gastronómico con su restaurante de comida saludable Poke Boss, proyecto que nació al inicio de la pandemia.

Ahora ha logrado la internacionalización, estableciendo su nuevo local en Brasil, específicamente ubicado en una playa en el estado de Salvador de Bahía. Aparte de ello, también ha sido conductor en el programa “Espectáculos en ATV”.

Mario Hart y Korina Rivadeneira en Poke Boss. Foto: Poke Boss/Instagram

Por un momento, Mario Hart quiso involucrarse también en la política, ya que en 2018 intentó ser regidor por el partido de Renzo Reggiardo, Perú Patria Segura, al final renunció para priorizar su carrera en la televisión. “No es compatible con un cargo público”, comentó.