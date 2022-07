Carlos Galdós: “Trato de resolver por qué siempre elegimos tan mal”

En las fotos promocionales de ‘Yo también puedo ser presidente’, Carlos Galdós luce un sombrero, pero comenta que no es un espectáculo dirigido —o inspirado— en un solo personaje. “La pregunta que yo trato de resolver en el espectáculo es por qué los peruanos elegimos siempre tan mal. Efectivamente, estamos viendo que cualquiera puede ser presidente en el Perú, pero esto es desde hace mucho tiempo. Yo también puedo ser presidente y eso es gravísimo, pero eso tiene que ver con nosotros. Entonces, de eso va el show, esa es la premisa, claro, trato de hacer un análisis de los últimos treinta años desde el humor, desde mis códigos sarcásticos, pero no por eso no tiene que ser crítico”, nos dice por teléfono sobre el espectáculo que se estrena el 28. “Creo que es una fecha perfecta (se ríe)”.

El show inaugura el nuevo espacio en el Centro Cultural PUCP, ‘NOS’ (según el comunicado, será el primer centro de convenciones Leed Platinum). “Abren el espacio a mi propuesta de humor, que tiene que ver con los ciudadanos. No es ‘vamos a hablar de tal’, sino vamos a hablar de cómo somos los peruanos. Por infraestructura y equipos, el show solamente se puede hacer en un espacio como ese teatro y porque la fecha lo amerita”.

“No hay ningún análisis para elegir”

Galdós adelanta que en ‘Yo también puedo ser presidente’ hablará de la clase política en general porque busca que el público entienda que “todos somos corresponsables” de la crisis. “Yo creo que el público quiere ir a un espectáculo de humor, pero es uno que también te deja preguntas. Además, durante la noche yo iré armando teorías de por qué elegimos tan mal y cómo somos los peruanos a la hora de elegir. Creo que el mismo público va a aterrizar en las conclusiones y eso es lo que me gusta”.

En lo personal, dice que ha elaborado “un montón” de esas teorías. “Hay una que no tiene que ver con el humor. Pienso que no somos conscientes todavía de que las decisiones de los políticos impactan en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. O sea, que tiene un alcance de 15 o 20 años. Lo que le está pasando al Perú ahora no se va a subsanar mañana así se vaya (Pedro) Castillo. Ya el impacto quedó, ¿no? Tenemos que volver a remar desde atrás. Yo creo que elegimos mal porque nos preocupamos más por las características de un televisor a la hora de comprar. O sea, al comprar un televisor o un auto, haces todo el análisis que no haces al elegir un político, ¿no? Pero también creo que hay un ejercicio tirano de mantenernos ignorantes. Desde el Estado, hace muchos gobiernos, hay un ejercicio clarísimo de embrutecimiento”.

En su nuevo show, el comediante hablará de la clase política en general porque busca que el público entienda que “todos somos corresponsables” de la actual crisis. Foto: difusión

Aunque, evidentemente, hablará de este Gobierno y del presidente, sostiene que hay “varios” responsables y que “las críticas serán siempre necesarias desde el arte” u otro sector. “Yo retrocedo, porque esto no es responsabilidad de Castillo, únicamente. Castillo es uno más, esto no es mérito de Castillo, porque no tiene mérito en nada. Yo no sé cuál es el fondo en el Perú. El otro día alguien me decía: ‘Pero peor estábamos en el primer gobierno de Alan García’. ¡Imagínate! Le dije: ‘Pero por qué no miras hacia adelante. Por qué no compararnos con lo mejor’. No hay que zafar cuerpo, porque no se trata de que ‘espero poco’, esto es nuestra responsabilidad”.

El show irá hasta el 31 de julio. “Sería bueno (que los políticos) vayan, que tengan un poco de baño de realidad”.