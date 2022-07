¿Qué fue de Moisés Vega, el cantante de cumbia que vivió un sonado romance con Magdyel Ugaz?

Moisés Vega es uno de los cantantes de cumbia más populares en el Perú y, a lo largo de sus 21 años de vida artística, ha logrado formar parte de algunas de las agrupaciones musicales más importantes del Perú como los Hermanos Yaipén, Papillón y Camagüey.

También se hizo conocido en la farándula local cuando se descubrió que tenía una relación con la actriz Magdyel Ugaz, durante las primeras temporadas de “Al fondo hay sitio”. A pesar de sus románticas declaraciones, en las que expuso que quería llegar al altar, su romance no duraría mucho.

En esta nota te comentamos algunos de los momentos más mediáticos del cumbiambero y qué ha sido de su vida en los últimos años.

Moisés Vega y su paso por los Hermanos Yaipén

Por el año 2008 la agrupación Hermanos Yaipén ya se había consolidado como una de las orquestas de cumbia más exitosas en el Perú, y tenía en su cuadra a figuras como Angelo Fukuy, Christian Domínguez, Erick Elera (por seis meses), Jonathan Rojas y Moisés Vega.

Logró grabar importantes temas como “Lárgate” con el que tuvieron un alcance internacional, incluso se animaron a grabar el videoclip en New York. Sin embargo, en 2009 se develó un escándalo.

El grupo chiclayano reveló que Moisés Vega no había respetado el contrato que duraba dos años y lo demandarían con una penalidad de 100 mil dólares. Así lo expresó Walter Yaipén, quien dijo que el vocalista los dejó para ir al grupo Papillón. “Estaba ligado a nosotros hasta 2011, pero se fue. Ahora tendrá que vérselas con nuestros abogados”, comentó a los medios en aquella época.

Moisés Vega en los Hermanos Yaipén. Foto: Hermanos Yaipén/Facebook

“Lo primordial en el grupo siempre ha sido el respeto mutuo y con el público. Se fue sin anunciarnos su partida, dejando a la orquesta sin un vocalista y no puede decir que se le debe porque siempre se le pagó puntualmente. En eso siempre hemos cumplido”, agregó.

Sin embargo, en 2014 se le volvió a ver en la agrupación grabando nuevos temas. “La semana pasada empecé con el grupo ‘Hermanos Yaipén’, ya tuve mis primeros shows y me siento contento de volver a los escenarios después de más de año y medio, ha sido muy emocionante”, comentó en una entrevista con Trome.

Moisés Vega tuvo una relación con Magdyel Ugaz

En 2010, Magdyel Ugaz y Moisés Vega conformaban una de las parejas favoritas de la farándula. La actriz demostraba su amor al visitarlo en diferentes programas que participaba como en “Amigos y rivales” junto a Mariella Zanetti

En una ocasión, Magdyel Ugaz fue al set del programa y lo sorprendió en vivo. Lo saludó con un beso y le dijo: “Eres un ser humano que enseña con la mirada, con la sonrisa y da lecciones de vida. Yo le agradezco a Dios de que estés en mi vida y tú ya eres un ganador”. Luego le entregó un obsequio que eran dos peluches.

Asimismo, el cumbiambero también la sorprendió al salir en un capítulo de la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. Resulta que Los Hermanos Yaipén realizaron un show para los Gonzales y los Maldini. La ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz) hizo de las suyas también.

Sin embargo, en noviembre de ese año finalizaron su romance. No explicaron el motivo, pero rechazaron que se haya tratado de una infidelidad. “Ya no estamos juntos, es cierto. Ahora lo que deseo es continuar adelante con mi carrera profesional. No hay vuelta que darle al asunto. Le deseo todo lo mejor a Magdyel y la quiero mucho. Espero que encuentre a un buen chico y que todo le vaya bien” , comentó a Ojo.

Moisés Vega se convierte en padre

El ‘Gatito’, como se le conoce en la industria, fue noticia en 2013 cuando reveló que su nueva pareja, Giselle Romero, estaba embarazada de su primera hija, a quien llamó Doménica. En una entrevista con “América Noticias”, la joven reveló que estaban comprometidos y que la pedida de mano fue un 14 de febrero en la playa.

“Es impresionante como me ha cambiado la vida y ahora con mi nuevo proyecto de mi orquesta”, dijo Moisés Vega. En 2016 se casaron y dos años después aparecieron como familia en el programa “En boca de todos”. “Es un hombre muy valiente, sabes que eres un padre y esposo excelente”, le dijo Giselle al cumbiambero.

Moisés Vega fue detenido tras confuso incidente

En noviembre del 2021, Magaly TV presentó un informe en el que narraba cómo Moisés Vega se encontraba dentro de un vehículo junto a una mujer, cuando de pronto una camioneta bloquea su paso y cuando el cumbiambero empieza a manejar, el otro lo choca.

“En el parte policial se descubre que este oficial del ejército, que es el que lo choca, había sido pareja de la persona que acompañaba al cumbiambero. Una pareja que ya había denunciado a este oficial del ejército, en varias oportunidades, por pegarle, por abuso físico, y tal vez no acepta que tenga esta señora una nueva relación. Esto es para analizar”, comentó la reportera.

Al final, Moisés Vega fue llevado a la comisaria de Santa Felicia en La Molina y se le notificó el supuesto delito de daños a la administración pública y resistencia a la autoridad.

“Qué pasó después no lo sabemos. Lo cierto es que lo detienen a él (Moisés Vega) porque el carro de la otra persona pertenece al Estado. No entiendo por qué ha sido solo citado en calidad de testigo, en la comisaria no se dieron cuenta de que este señor tiene múltiples denuncias por maltrato a su expareja, que justamente se encontraba con Moisés Vega”, comentó Magaly Medina.

El exintegrante de los Hermanos Yaipén no quiso declarar al respecto, pero agradeció al programa de la ‘Urraca’ por la preocupación.

Moisés Vega en la actualidad

El cumbiambero lidera su propia agrupación llamada Moisés Vega y Orquesta, asimismo este mes concretará su sueño de abrir su propio local llamado Ruta 36 ubicado en Lurín. La inauguración será el sábado 16 y se presentarán artistas como Marisol, Tony Rosado, Deyvis Orosco y Son Tentación.

“Después de 21 años en la música y haber pasado por varias orquestas nacionales, ahora me lanzo como solista junto a mi propio grupo . Creo que era el momento para abrirme y empezar una nueva aventura musical donde empezaré a marcar mi propio estilo”, dijo en entrevista con Trome. “También empiezo una aventura empresarial en Lurín, donde estaré inaugurando en unas semanas mi local ‘Ruta 36′, que será el point del sur”, agregó.

Moisés Vega y Kate Candela. Foto: Moisés Vega/Instagram

Sin embargo, no todo fue color de rosa en estos últimos años, ya que con la pandemia llegó el desempleo y Moisés Vega tuvo que ‘recursearse’ en varios rubros para subsistir. Se convirtió en mariachi y ofreció serenatas a domicilio y animando celebraciones.