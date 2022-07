¿Qué respondió el exesposo de Magaly Solier tras ser acusado de violencia física por la actriz?

La actriz Magaly Solier ha logrado obtener grandes reconocimientos culturales debido a películas como “La teta asustada”, “Retablo” y la más reciente “Lina de Lima”. Sin embargo, su talento y carisma se vieron nublados con una serie de denuncias que terminaron por quitarle la tenencia de sus dos menores hijos de 6 y 9 años.

En esa misma línea, la imagen de un matrimonio sólido con Erick Plinio Mendoza, desde 2012, finalizó cuando se reveló que el deportista fue declarado responsable de agredir a Magaly Solier. Ahora, ambos atraviesan una difícil batalla legal, pues la huantina se rehúsa a pagar la pensión de alimentos al padre de sus pequeños.

La protagonista de “Madeinusa” recientemente remeció la farándula cuando declaró haber tenido varios abortos espontáneos al convivir con su exesposo. Frente a ello, “Magaly TV, la firme” conversó con el ciclista nacional para conocer su versión.

Magaly Solier es acusada de abandonar a sus hijos. Foto: composición LR/ Instagram

La respuesta de Erick Plinio Mendoza

En entrevista con Magaly Medina, respondió sobre las acusaciones de la actriz en su contra, en donde lo culpa de haberle generado la interrupción de su embarazo por los golpes que le propinaba. Frente a ello, el deportista calificó sus declaraciones como “jaladas de los pelos” y aseguró estar preocupado por ella.

“Nosotros que la conocemos hace años sabemos cuándo está en ese estado, dice cosas incoherentes (...). Jamás hemos perdido un niño, ni aborto, ni nada. Nunca hubo golpes ni violencia. El problema de nuestra relación fue el alcohol”, explicó.

Asimismo, Magaly Solier asegura que mantuvo económicamente al deportista por 10 años. Esto fue negado por Erick Mendoza, quien rechazó que le haya regalado bicicletas, como lo dijo en una entrevista con la ‘Urraca’.

“La selección nacional es la que me ha implementado con material deportivo. En ningún momento ella ha comprado un implemento que me haya servido en mi carrera deportiva”, expresó.

Erick Mendoza también fue denunciado por agresión

En 2019, Erick Plinio Mendoza fue condenado a un año y siete meses de pena privativa suspendida por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad agresiones contra el grupo familiar, en agravio a la artista por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

En su entrevista con Magaly Medina, el pasado 6 de julio, la conductora le recordó que la violencia fue parte de su relación con Magaly Solier y que él también afrontó un juicio por alimentos. Por ello, Mendoza afirmó haber pagado la suma y se ofreció a enviar los recibos de las transferencias al programa.

Magaly Solier no cumple con la pensión de alimentos

Hasta el momento, la actriz le debe a su exesposo alrededor de 15.000 soles al no cumplir con la pensión de alimentos, que son 3.000 soles mensuales, dictaminada por un Juzgado de Paz Letrado. Tampoco visita a sus hijos hace más de medio año.

“A mí me han dado la tenencia, tengo que tener la pensión de alimentos. Me parece mal que la señora no quiera colaborar ni con los útiles escolares de los niños. Hace películas y sale a bailar, pero no cumple con los chicos”, dijo Plinio.

Como se recuerda, Magaly Solier perdió la custodia de sus menores al ser denunciada por maltratos físicos y psicológicos hacia ellos. La actriz negó las acusaciones, sin embargo, al día de hoy no ha solicitado un régimen de visitas para ver a los menores.

“Casi un año estamos en esta situación, solo ha venido dos veces y creo por un lapso de solo 20 minutos. Se le hace la invitación para que vea a los niños, yo no se lo voy a negar”, agregó el ciclista.

La razón por la que Magaly Solier no le da ni un sol a su expareja

Los reporteros de Magaly Medina fueron en busca de la artista nacional, luego de ser filmada bailando en aparente estado de ebriedad en una discoteca en Lince. El video se hizo viral en el portal Instarándula.

En un principio se le consultó sobre la deuda que tiene con su exesposo y esto fue lo que dijo: “Tú crees que es tan fácil pedir pensión de alimentos cuando él tiene denuncias, 10 años de abandono hacia sus hijos”.

“(Plinio Mendoza) tiene denuncias de pensión de alimentos que todavía no me ha devuelto. Que trabaje. Yo soy Magaly Solier, la que se sacó la mugre. Mis hijos tenían lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo los costos, yo no le voy a dar nada”, agregó, y precisó que tiene problemas financieros a pesar de que se le vio realizando viajes al interior del país.