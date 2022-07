Samir Ghia retoma los conciertos junto a Los Walkman

Samir Ghia se retiró profesionalmente del canto en el año 1992 cuando lo contrataron para gerenciar una disquera. En la actualidad, además de ser el promotor del cacao (es CEO de Cacaosuyo), siempre anda en busca de emprendimientos pero, como confiesa, la música siempre correrá por sus venas.

“La verdad es que cuando a uno le gusta algo, no lo dejas así nomás. Yo lo dejé (la música) como carrera, mi carrera no es ser artista. Cuando en el año 1992 me contratan para una gerencia, me pidieron que dejara el canto y así seguí como ejecutivo y luego empresario. Pero desde hace un tiempo, nos presentamos con mi grupo Los Walkman y hacemos covers y rock de los ochenta. Si bien hay un tributo a Bryan Adams, hay también veinte canciones de diferentes artistas”, cuenta la voz de recordados temas como Si hubiéramos amado y Sigue mi ritmo.

Sobre su trabajo como empresario dice: “La empresa de cacao es lo mio, mi trabajo del día a día. Ahorita, acabo de salir de la fábrica”, cuenta entusiasta aunque reconoce que pese a lo activo que se mantiene, no lo es tanto en las redes sociales.

“He publicado después de dos años en mi cuenta de Instagram. Acabo de poner de nuestra próxima presentación que será el 9 de julio en El Cocodrilo Verde en Miraflores, desde las 9:30 de la noche”.