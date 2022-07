Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: ¿qué pasaría con la tenencia de su hija mientras son investigados?

En un comienzo, la polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba era por el ampay de la actriz con un bailarín en octubre de 2021. Sin embargo, con el pasar de los meses y con el divorcio confirmado, la disputa legal se concentró en la custodia de la menor hija que tienen en común, de quien ahora se investiga una supuesta afectación de su indemnidad sexual.

Con el pronunciamiento de dos exministras y del mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la situación de la expareja se encuentra en el ojo de la tormenta, pues ambos mantienen investigaciones por las diversas denuncias que se han interpuesto, lo que ha ocasionado una sobreexposición de la menor en los medios.

Las consecuencias comenzaron a llegar y ahora Melissa y Rodrigo podrían perder la patria potestad de su hija. Problemas en la conciliación de variación de la tenencia de la menor, solicitud para que la niña pase por una cámara Gesell del Ministerio Público, denuncias por extorsión y por dañar la indemnidad sexual, fueron los últimos detalles que hicieron empeorar su situación legal.

Primera solicitud para que la menor ingrese a una cámara Gesell

En mayo de 2022, Melissa Paredes revelo que no se encontraba satisfecha con los tres días y medio que tenía con su hija porque consideraba que se perdía parte de su experiencia escolar. En vista de su postura, citó al futbolista a una nueva audiencia de conciliación para reconsiderar el acuerdo de tenencia compartida que firmaron seis meses atrás.

El supuesto nuevo acuerdo pedía cinco días para Melissa, lo cual le pareció injusto a Rodrigo Cuba y se empezó a presumir que ambos podrían ir a juicio. “Si es que en caso viniera una demanda por variación de tenencia, creo que nosotros tenemos todos los medios probatorios para acreditar que efectivamente la niña se encuentra bien”, dijo la abogada del futbolista.

Frente a la negativa, Melissa Paredes dijo en “Amor y fuego” que existe una la posibilidad de que la menor ingrese a una cámara Gesell del Ministerio Público para que Cuba acepte una conciliación.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se lanzan acusaciones cruzadas cada día, y la disputa familiar no tiene visos de solución.

“Una cámara Gesell es un vidrio, con el psicólogo que le pone juguetitos a los niños y le preguntan cosas y le sacan información a través del juego. ¿Cuál es el problema? Pero allí se determinaría si mi hija necesita más tiempo con su madre, porque claro, tú te imaginas que mi hija pase por ahí y al final el perito arroja de que necesita más tiempo con su madre, como todos los niños de este país, como cualquier niño de 4 años”, sostuvo.

Como se recuerda, el pleito entre ambos se acrecentó cuando Rodrigo Cuba mostró a Magaly Medina una foto en la que la menor duerme en las piernas de Anthony Aranda, la actual pareja de la actriz.

Los audios que originaron la denuncia por chantaje y extorsión

El 13 de junio, Rodrigo Cuba entabló una denuncia contra Melissa Paredes por los delitos de chantaje y extorsión. Esto se dio luego de que la actriz lo acusara de haber afectado la indemnidad sexual de la niña de 4 años.

Según el ‘Gato’, su exesposa lo presionó para que acceda a sus peticiones; sin embargo, Melissa contó que esto se dio a través de una confesión de la misma niña, la cual grabó y sería la prueba principal para valer su acusación.

Magaly Medina comentó esta situación en su programa y, para entender mejor el panorama, invitó a la abogada Karla Viso, quien se encargó de analizar esta situación. La letrada explicó, en aquella edición, qué significa indemnidad sexual.

“Es la capacidad y evolución que tiene un niño menor para tener ese discernimiento , esa voluntad de decir ‘yo acepto que me toques, yo acepto que me toques’. Porque tiene ese grado evolutivo para saber qué es bueno y qué es malo. Un niño mete las manos al enchufe porque no tiene idea. Lo mismo sucede con la indemnidad sexual”, detalló.

Fiscalía abre investigación contra Rodrigo Cuba

Frente a la grave acusación de Melissa Paredes y el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer (MIMP), el Ministerio Público comenzó una investigación contra Rodrigo Cuba por el presunto delito de violación sexual.

En esa línea, las exministras Rosario Sasieta y Ana Jara se pronunciaron sobre el caso y aseveraron que la privacidad de la menor ha sido violada, por lo que se acelerará las investigaciones en contra de los mencionados.

Asimismo, Ana Jara lamentó que Melissa no haya interpuesto la denuncia penal. “No se han seguido los canales adecuados para el tratamiento de esta situación. Cuando uno tiene conocimiento de algún delito contra un menor de edad, la persona está en la obligación de formular la denuncia penal, sobre todo si es la madre o el padre , porque necesariamente la menor tiene que pasar por el tratamiento de expertos en cámara Gesell para saber si ha habido afectación física o emocional contra la víctima”, dijo a Magaly.

Esto es lo que manifestó el Ministerio de la Mujer sobre el polémico caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

Resaltó, además, la importancia de la cámara Gesell, pues, en aquel procedimiento, abogados y fiscales observan la conversación y, eventualmente, pueden recién conocer la verdad.

Rodrigo Cuba no podrá ver a su hija hasta que concluya el proceso en su contra

Tras la fuerte acusación, el futbolista del Spot Boys no podrá tener contacto con su hija, así lo confirmó la abogada Karla Viso.

“Hay dos denuncias, se llama una acumulación de investigaciones. Pero una persona no puede ser investigada por distintas Fiscalías por el mismo delito, se tiene que resolver qué Fiscalía va a tener la competencia absoluta para absorber, en un solo caso, el delito por violar la libertad sexual de una menor por parte de su padre”, expresó.

De confirmarse la acusación de afectación de indemnidad sexual, Rodrigo Cuba no solo podría perder la custodia de su hija, si no recibiría una pena privativa de su libertad de 25 años, así lo planteó el abogado Jesús Barboza en “América hoy”.

¿Los padres perderían la tenencia de la menor?

La abogada Karla Viso señaló que Melissa Paredes también podría perder la tenencia de su pequeña, si se comprueba que hubo daño psicológico, por lo que la niña pasaría al cuidado de un familiar o de un albergue.

“El papá va a perder en este momento, de forma temporal, el derecho a la tenencia y lo más probable es que la madre también. ¿Quién va a resultar responsable de esa niña? Un albergue o un familiar directo, consanguíneo, que sea probo y tenga la capacidad de hacerse cargo, pero en este caso podría ser la abuela paterna que vive aparte del agresor, supuestamente, o la familia materna”, indicó.

La exministra Ana Jara agregó que “acá habrá una pérdida de patria potestad, cualquiera que sea el resultado, porque ha habido una afección contra una menor de edad y eso no puede quedar impune”, explicó en el programa “Magaly TV, la firme”.

“Cualquiera sea el escenario, le han fregado la vida porque ella recordará estos hechos con el paso de los años, ella va a tener esa huella en su vida y eso no podemos permitir. El estado está en la obligación de darle soporte a esta niña”, agregó Jara.

Ana Jara se pronuncia tras audio de Melissa Paredes con médico legista

Nuevamente, se divulgaron audios en los que se escucha a Melissa Paredes conversar de forma prepotente con el médico legista, pues la actriz llevó a su hija para que la examinen los especialistas, pero la menor no cedió.

Al enterarse de esto, Ana Jara rechazó la forma de actuar de la conductora al considerar que obligaba a la pequeña a pasar por aquella revisión.

“No a la revictimización. En Perú está prohibido el hacer pasar más de una vez por preguntas y repreguntas y exámenes médicos a una niña, una mujer y su entorno en casos de violencia . Espero que la Fiscalía del Perú pueda tener acceso al mismo y proceda de acuerdo a ley. ¡Los menores de edad son sujetos de derecho!”, escribió en Twitter.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).